Aktualna cena Stool Prisondente to 0.00218143 USD. Śledź aktualizacje cen JAILSTOOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAILSTOOL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Stool Prisondente to 0.00218143 USD. Śledź aktualizacje cen JAILSTOOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAILSTOOL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JAILSTOOL

Informacje o cenie JAILSTOOL

Czym jest JAILSTOOL

Oficjalna strona internetowa JAILSTOOL

Tokenomika JAILSTOOL

Prognoza cen JAILSTOOL

Logo Stool Prisondente

Cena Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JAILSTOOL do USD:

$0.00219798
+4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Stool Prisondente (JAILSTOOL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00209032
Minimum 24h
$ 0.0022162
Maksimum 24h

$ 0.00209032
$ 0.0022162
$ 0.217874
$ 0.00202966
+0.16%

+3.20%

-18.75%

-18.75%

Aktualna cena Stool Prisondente (JAILSTOOL) wynosi $0.00218143. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAILSTOOL wahał się między $ 0.00209032 a $ 0.0022162, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAILSTOOL w historii to $ 0.217874, a najniższy to $ 0.00202966.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAILSTOOL zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +3.20% w ciągu 24 godzin i o -18.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stool Prisondente (JAILSTOOL)

$ 2.18M
--
$ 2.18M
999.85M
999,853,822.11
Obecna kapitalizacja rynkowa Stool Prisondente wynosi $ 2.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAILSTOOL w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999853822.11. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.

Historia ceny Stool Prisondente (JAILSTOOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stool Prisondente do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stool Prisondente do USD wyniosła $ -0.0007279187.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stool Prisondente do USD wyniosła $ -0.0007012280.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stool Prisondente do USD wyniosła $ -0.0012607449212824315.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.20%
30 Dni$ -0.0007279187-33.36%
60 dni$ -0.0007012280-32.14%
90 dni$ -0.0012607449212824315-36.62%

Co to jest Stool Prisondente (JAILSTOOL)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Stool Prisondente (w USD)

Jaka będzie wartość Stool Prisondente (JAILSTOOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stool Prisondente (JAILSTOOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stool Prisondente.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stool Prisondente!

JAILSTOOL na lokalne waluty

Tokenomika Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Zrozumienie tokenomiki Stool Prisondente (JAILSTOOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JAILSTOOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Jaka jest dziś wartość Stool Prisondente (JAILSTOOL)?
Aktualna cena JAILSTOOL w USD wynosi 0.00218143USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JAILSTOOL do USD?
Aktualna cena JAILSTOOL w USD wynosi $ 0.00218143. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stool Prisondente?
Kapitalizacja rynkowa dla JAILSTOOL wynosi $ 2.18M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JAILSTOOL w obiegu?
W obiegu JAILSTOOL znajduje się 999.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JAILSTOOL?
JAILSTOOL osiąga ATH w wysokości 0.217874 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JAILSTOOL?
JAILSTOOL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00202966 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JAILSTOOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JAILSTOOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku JAILSTOOL pójdzie wyżej?
JAILSTOOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JAILSTOOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:25 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

