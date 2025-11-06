Informacje o cenie Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00209032 $ 0.00209032 $ 0.00209032 Minimum 24h $ 0.0022162 $ 0.0022162 $ 0.0022162 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00209032$ 0.00209032 $ 0.00209032 Maksimum 24h $ 0.0022162$ 0.0022162 $ 0.0022162 Historyczne maksimum $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Najniższa cena $ 0.00202966$ 0.00202966 $ 0.00202966 Zmiana ceny (1H) +0.16% Zmiana ceny (1D) +3.20% Zmiana ceny (7D) -18.75% Zmiana ceny (7D) -18.75%

Aktualna cena Stool Prisondente (JAILSTOOL) wynosi $0.00218143. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAILSTOOL wahał się między $ 0.00209032 a $ 0.0022162, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAILSTOOL w historii to $ 0.217874, a najniższy to $ 0.00202966.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAILSTOOL zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +3.20% w ciągu 24 godzin i o -18.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Podaż w obiegu 999.85M 999.85M 999.85M Całkowita podaż 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Obecna kapitalizacja rynkowa Stool Prisondente wynosi $ 2.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAILSTOOL w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999853822.11. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.