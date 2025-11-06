Informacje o cenie STONED (STONED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.36% Zmiana ceny (7D) -12.29% Zmiana ceny (7D) -12.29%

Aktualna cena STONED (STONED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STONED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STONED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STONED zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o -12.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o STONED (STONED)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.16K$ 38.16K $ 38.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.16K$ 38.16K $ 38.16K Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa STONED wynosi $ 38.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STONED w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.16K.