Informacje o cenie Sovryn (SOV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.137128 $ 0.137128 $ 0.137128 Minimum 24h $ 0.144237 $ 0.144237 $ 0.144237 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.137128$ 0.137128 $ 0.137128 Maksimum 24h $ 0.144237$ 0.144237 $ 0.144237 Historyczne maksimum $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Najniższa cena $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +0.11% Zmiana ceny (7D) -11.83% Zmiana ceny (7D) -11.83%

Aktualna cena Sovryn (SOV) wynosi $0.142884. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOV wahał się między $ 0.137128 a $ 0.144237, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOV w historii to $ 43.98, a najniższy to $ 0.087564.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOV zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.11% w ciągu 24 godzin i o -11.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sovryn (SOV)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M Podaż w obiegu 49.71M 49.71M 49.71M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sovryn wynosi $ 7.10M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOV w obiegu wynosi 49.71M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.29M.