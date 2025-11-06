GiełdaDEX+
Aktualna cena NexAIPhone to 0.00001115 USD. Śledź aktualizacje cen NEXAIPHONE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEXAIPHONE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena NexAIPhone to 0.00001115 USD. Śledź aktualizacje cen NEXAIPHONE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEXAIPHONE łatwo w MEXC już teraz.

Cena NexAIPhone(NEXAIPHONE)

Aktualna cena 1 NEXAIPHONE do USD:

$0.000011212
+24.46%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:05 (UTC+8)

Informacje o cenie NexAIPhone (NEXAIPHONE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000007246
Minimum 24h
$ 0.000011423
Maksimum 24h

$ 0.000007246
$ 0.000011423
--
--
+1.56%

+24.46%

-19.21%

-19.21%

Aktualna cena NexAIPhone (NEXAIPHONE) wynosi $ 0.00001115. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEXAIPHONE wahał się między $ 0.000007246 a $ 0.000011423, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEXAIPHONE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEXAIPHONE zmieniły się o +1.56% w ciągu ostatniej godziny, o +24.46% w ciągu 24 godzin i o -19.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NexAIPhone (NEXAIPHONE)

--
$ 1.13M
$ 11.15K
--
1,000,000,000
BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa NexAIPhone wynosi --, przy $ 1.13M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEXAIPHONE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.15K.

Historia ceny NexAIPhone (NEXAIPHONE) – USD

Śledź zmiany ceny NexAIPhone dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000220348+24.46%
30 Dni$ -0.000010038-47.38%
60 dni$ -0.00017885-94.14%
90 dni$ -0.24998885-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny NexAIPhone

DziśNEXAIPHONE odnotował zmianę $ +0.00000220348 (+24.46%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NexAIPhone

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000010038 (-47.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NexAIPhone

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NEXAIPHONE o $ -0.00017885(-94.14%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NexAIPhone

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.24998885 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NexAIPhone (NEXAIPHONE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NexAIPhone.

Co to jest NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

NexAIPhone jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NexAIPhone. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NEXAIPHONE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NexAIPhone na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NexAIPhone będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NexAIPhone (w USD)

Jaka będzie wartość NexAIPhone (NEXAIPHONE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NexAIPhone (NEXAIPHONE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NexAIPhone.

Sprawdź teraz prognozę ceny NexAIPhone!

Tokenomika NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Zrozumienie tokenomiki NexAIPhone (NEXAIPHONE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEXAIPHONEjuż teraz!

Jak kupić NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Szukasz jak kupić NexAIPhone? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NexAIPhone na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NEXAIPHONE na lokalne waluty

1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do VND
0.29341225
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AUD
A$0.0000170595
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do GBP
0.000008474
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do EUR
0.000009589
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do USD
$0.00001115
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MYR
RM0.000046607
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TRY
0.0004695265
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do JPY
¥0.00170595
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ARS
ARS$0.0161827755
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do RUB
0.000906941
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do INR
0.0009880015
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do IDR
Rp0.185833259
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PHP
0.0006550625
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do EGP
￡E.0.00052851
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BRL
R$0.000059764
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do CAD
C$0.0000157215
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BDT
0.001358739
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do NGN
0.01608945
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do COP
$0.0428845725
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ZAR
R.0.0001941215
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do UAH
0.000468969
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TZS
T.Sh.0.02739555
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do VES
Bs0.00248645
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do CLP
$0.0105256
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PKR
Rs0.003151436
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do KZT
0.0058560915
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do THB
฿0.000361706
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TWD
NT$0.0003446465
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AED
د.إ0.0000409205
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do CHF
Fr0.00000892
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do HKD
HK$0.0000866355
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AMD
֏0.0042654325
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MAD
.د.م0.0001038065
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MXN
$0.00020739
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SAR
ريال0.0000418125
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ETB
Br0.001709518
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do KES
KSh0.001441026
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do JOD
د.أ0.00000790535
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PLN
0.0000411435
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do RON
лв0.0000491715
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SEK
kr0.0001064825
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BGN
лв0.000018955
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do HUF
Ft0.003749076
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do CZK
0.000236157
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do KWD
د.ك0.00000342305
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ILS
0.0000362375
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BOB
Bs0.000076935
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AZN
0.000018955
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TJS
SM0.0001031375
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do GEL
0.0000302165
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AOA
Kz0.0102106125
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BHD
.د.ب0.0000041924
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BMD
$0.00001115
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do DKK
kr0.000072252
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do HNL
L0.000293914
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MUR
0.000513123
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do NAD
$0.00019401
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do NOK
kr0.00011373
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do NZD
$0.000019624
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PAB
B/.0.00001115
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PGK
K0.0000473875
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do QAR
ر.ق0.000040586
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do RSD
дин.0.0011358505
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do UZS
soʻm0.132738074
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ALL
L0.000937046
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ANG
ƒ0.0000199585
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do AWG
ƒ0.00002007
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BBD
$0.0000223
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BAM
KM0.000018955
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BIF
Fr0.03288135
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BND
$0.000014495
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BSD
$0.00001115
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do JMD
$0.0017945925
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do KHR
0.044779069
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do KMF
Fr0.0047499
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do LAK
0.2423912995
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do LKR
රු0.0033961785
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MDL
L0.0001901075
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MGA
Ar0.050225175
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MOP
P0.0000892
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MVR
0.00017171
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MWK
MK0.0193576265
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do MZN
MT0.0007130425
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do NPR
रु0.001582631
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do PYG
0.0790758
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do RWF
Fr0.01620095
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SBD
$0.000091653
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SCR
0.0001528665
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SRD
$0.0004298325
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SVC
$0.000097451
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do SZL
L0.000194679
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TMT
m0.000039025
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TND
د.ت0.00003303745
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do TTD
$0.0000754855
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do UGX
Sh0.0389804
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do XAF
Fr0.0063555
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do XCD
$0.000030105
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do XOF
Fr0.0063555
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do XPF
Fr0.00114845
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BWP
P0.0001504135
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do BZD
$0.0000224115
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do CVE
$0.0010716265
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do DJF
Fr0.00197355
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do DOP
$0.000715607
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do DZD
د.ج0.0014600925
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do FJD
$0.000025422
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do GNF
Fr0.09694925
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do GTQ
Q0.000085409
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do GYD
$0.002332134
1 NexAIPhone(NEXAIPHONE) do ISK
kr0.00141605

Zasoby NexAIPhone

Aby lepiej zrozumieć NexAIPhone, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa NexAIPhone
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NexAIPhone

Jaka jest dziś wartość NexAIPhone (NEXAIPHONE)?
Aktualna cena NEXAIPHONE w USD wynosi 0.00001115USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEXAIPHONE do USD?
Aktualna cena NEXAIPHONE w USD wynosi $ 0.00001115. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NexAIPhone?
Kapitalizacja rynkowa dla NEXAIPHONE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEXAIPHONE w obiegu?
W obiegu NEXAIPHONE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEXAIPHONE?
NEXAIPHONE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEXAIPHONE?
NEXAIPHONE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEXAIPHONE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEXAIPHONE wynosi $ 1.13M USD.
Czy w tym roku NEXAIPHONE pójdzie wyżej?
NEXAIPHONE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEXAIPHONE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

