Prognoza ceny Sovryn (SOV) (USD)

Sprawdź prognozy cen Sovryn na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SOV w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Sovryn % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Sovryn na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Sovryn może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.143317. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Sovryn może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.150482. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOV na 2027 rok wyniesie $ 0.158006 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOV na 2028 rok wyniesie $ 0.165907 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOV w 2029 roku wyniesie $ 0.174202 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOV w 2030 roku wyniesie $ 0.182912 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Sovryn może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.297945. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Sovryn może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.485322. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.143317 0.00%

2026 $ 0.150482 5.00%

2027 $ 0.158006 10.25%

2028 $ 0.165907 15.76%

2029 $ 0.174202 21.55%

2030 $ 0.182912 27.63%

2031 $ 0.192058 34.01%

2032 $ 0.201661 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.211744 47.75%

2034 $ 0.222331 55.13%

2035 $ 0.233448 62.89%

2036 $ 0.245120 71.03%

2037 $ 0.257376 79.59%

2038 $ 0.270245 88.56%

2039 $ 0.283757 97.99%

2040 $ 0.297945 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Sovryn na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.143317 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.143336 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.143454 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.143905 0.41% Prognoza ceny Sovryn (SOV) na dziś Przewidywana cena dla SOV w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.143317 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Sovryn (SOV) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SOV z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.143336 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Sovryn (SOV) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SOV, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.143454 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Sovryn (SOV) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SOV wynosi $0.143905 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Sovryn Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Podaż w obiegu 49.71M 49.71M 49.71M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SOV to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SOV ma podaż w obiegu wynoszącą 49.71M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.12M. Zobacz na żywo cenę SOV

Historyczna cena Sovryn Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Sovryn, cena Sovryn wynosi 0.143317USD. Podaż w obiegu Sovryn (SOV) wynosi 49.71M SOV , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,124,583 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 4.51% $ 0.006189 $ 0.144237 $ 0.137128

7 D -11.50% $ -0.016489 $ 0.161947 $ 0.115040

30 Dni 25.28% $ 0.036229 $ 0.161947 $ 0.115040 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Sovryn zanotował zmianę ceny o $0.006189 , co stanowi 4.51% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Sovryn osiągnął maksimum na poziomie $0.161947 i minimum na poziomie $0.115040 . Zanotowano zmianę ceny o -11.50% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SOV do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Sovryn o 25.28% , co odpowiada około $0.036229 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SOV.

Jak działa moduł przewidywania ceny Sovryn (SOV)? Moduł predykcji ceny Sovryn to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SOV. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Sovryn na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SOV, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Sovryn. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SOV. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SOV, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Sovryn.

Dlaczego prognoaza ceny SOV jest ważna?

Prognozy cen SOV są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SOV? Według Twoich prognoz SOV osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SOV na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Sovryn (SOV), przewidywana cena SOV osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SOV w 2026 roku? Cena 1 Sovryn (SOV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SOV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SOV w 2027 roku? Sovryn (SOV) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOV do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOV w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Sovryn (SOV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOV w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Sovryn (SOV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SOV w 2030 roku? Cena 1 Sovryn (SOV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SOV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SOV na 2040 rok? Sovryn (SOV) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOV do 2040 roku.