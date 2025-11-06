GiełdaDEX+
Aktualna cena sonar to 0 USD. Śledź aktualizacje cen S0X do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe S0X łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o S0X

Informacje o cenie S0X

Czym jest S0X

Biała księga S0X

Oficjalna strona internetowa S0X

Tokenomika S0X

Prognoza cen S0X

Cena sonar (S0X)

Aktualna cena 1 S0X do USD:

--
----
+2.40%1D
USD
sonar (S0X) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie sonar (S0X) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+2.44%

-62.29%

-62.29%

Aktualna cena sonar (S0X) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs S0X wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs S0X w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki S0X zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.44% w ciągu 24 godzin i o -62.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o sonar (S0X)

$ 11.70K
$ 11.70K$ 11.70K

--
----

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.49297
999,943,975.49297 999,943,975.49297

Obecna kapitalizacja rynkowa sonar wynosi $ 11.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż S0X w obiegu wynosi 947.27M, przy całkowitej podaży 999943975.49297. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.35K.

Historia ceny sonar (S0X) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny sonar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny sonar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny sonar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny sonar do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.44%
30 Dni$ 0-85.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

S0X na lokalne waluty

Tokenomika sonar (S0X)

Zrozumienie tokenomiki sonar (S0X) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena S0Xjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące sonar (S0X)

Jaka jest dziś wartość sonar (S0X)?
Aktualna cena S0X w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena S0X do USD?
Aktualna cena S0X w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa sonar?
Kapitalizacja rynkowa dla S0X wynosi $ 11.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż S0X w obiegu?
W obiegu S0X znajduje się 947.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) S0X?
S0X osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla S0X?
S0X zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu S0X?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla S0X wynosi -- USD.
Czy w tym roku S0X pójdzie wyżej?
S0X może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny S0X, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
