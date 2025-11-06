Informacje o cenie SmartPractice (SMRT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.06% Zmiana ceny (1D) +1.39% Zmiana ceny (7D) -35.81% Zmiana ceny (7D) -35.81%

Aktualna cena SmartPractice (SMRT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMRT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMRT w historii to $ 0.00122283, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMRT zmieniły się o +2.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.39% w ciągu 24 godzin i o -35.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SmartPractice (SMRT)

Kapitalizacja rynkowa $ 187.09K$ 187.09K $ 187.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 187.09K$ 187.09K $ 187.09K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

Obecna kapitalizacja rynkowa SmartPractice wynosi $ 187.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMRT w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999976707.9581642. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 187.09K.