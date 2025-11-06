GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SmartPractice to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SMRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SMRT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SmartPractice to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SMRT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SMRT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SMRT

Informacje o cenie SMRT

Czym jest SMRT

Oficjalna strona internetowa SMRT

Tokenomika SMRT

Prognoza cen SMRT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SmartPractice

Cena SmartPractice (SMRT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SMRT do USD:

$0.00018741
$0.00018741$0.00018741
+1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SmartPractice (SMRT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:41 (UTC+8)

Informacje o cenie SmartPractice (SMRT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122283
$ 0.00122283$ 0.00122283

$ 0
$ 0$ 0

+2.06%

+1.39%

-35.81%

-35.81%

Aktualna cena SmartPractice (SMRT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMRT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMRT w historii to $ 0.00122283, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMRT zmieniły się o +2.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.39% w ciągu 24 godzin i o -35.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SmartPractice (SMRT)

$ 187.09K
$ 187.09K$ 187.09K

--
----

$ 187.09K
$ 187.09K$ 187.09K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,707.9581642
999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

Obecna kapitalizacja rynkowa SmartPractice wynosi $ 187.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMRT w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999976707.9581642. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 187.09K.

Historia ceny SmartPractice (SMRT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SmartPractice do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SmartPractice do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SmartPractice do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SmartPractice do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.39%
30 Dni$ 0-25.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest SmartPractice (SMRT)

SmartPractice.ai is an AI-powered platform that transforms healthcare by automating clinical documentation, reducing administrative burdens, and integrating seamlessly with EMR systems. It helps providers save time, improve accuracy, and reduce burnout while scaling from small practices to large hospital networks. Designed for compliance and adaptability, SmartPractice.ai enables more efficient, accurate, and patient-centered care.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SmartPractice (SMRT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SmartPractice (w USD)

Jaka będzie wartość SmartPractice (SMRT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SmartPractice (SMRT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SmartPractice.

Sprawdź teraz prognozę ceny SmartPractice!

SMRT na lokalne waluty

Tokenomika SmartPractice (SMRT)

Zrozumienie tokenomiki SmartPractice (SMRT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SMRTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SmartPractice (SMRT)

Jaka jest dziś wartość SmartPractice (SMRT)?
Aktualna cena SMRT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SMRT do USD?
Aktualna cena SMRT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SmartPractice?
Kapitalizacja rynkowa dla SMRT wynosi $ 187.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SMRT w obiegu?
W obiegu SMRT znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SMRT?
SMRT osiąga ATH w wysokości 0.00122283 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SMRT?
SMRT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SMRT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SMRT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SMRT pójdzie wyżej?
SMRT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SMRT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SmartPractice (SMRT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,331.72
$103,331.72$103,331.72

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.84
$3,388.84$3,388.84

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.20
$159.20$159.20

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,331.72
$103,331.72$103,331.72

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.84
$3,388.84$3,388.84

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3264
$2.3264$2.3264

+2.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.20
$159.20$159.20

-0.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0667
$1.0667$1.0667

-1.70%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.025950
$0.025950$0.025950

+2,495.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000716
$0.0000000716$0.0000000716

+374.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2166
$0.2166$0.2166

+333.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005888
$0.000005888$0.000005888

+211.86%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24552
$0.24552$0.24552

+93.67%