Informacje o cenie rudi (RUDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00011466 $ 0.00011466 $ 0.00011466 Minimum 24h $ 0.00012403 $ 0.00012403 $ 0.00012403 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00011466$ 0.00011466 $ 0.00011466 Maksimum 24h $ 0.00012403$ 0.00012403 $ 0.00012403 Historyczne maksimum $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 Najniższa cena $ 0.00011062$ 0.00011062 $ 0.00011062 Zmiana ceny (1H) -2.45% Zmiana ceny (1D) +3.36% Zmiana ceny (7D) -26.85% Zmiana ceny (7D) -26.85%

Aktualna cena rudi (RUDI) wynosi $0.00011898. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUDI wahał się między $ 0.00011466 a $ 0.00012403, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUDI w historii to $ 0.01784483, a najniższy to $ 0.00011062.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUDI zmieniły się o -2.45% w ciągu ostatniej godziny, o +3.36% w ciągu 24 godzin i o -26.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o rudi (RUDI)

Kapitalizacja rynkowa $ 118.90K$ 118.90K $ 118.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 118.90K$ 118.90K $ 118.90K Podaż w obiegu 999.33M 999.33M 999.33M Całkowita podaż 999,325,112.606403 999,325,112.606403 999,325,112.606403

Obecna kapitalizacja rynkowa rudi wynosi $ 118.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUDI w obiegu wynosi 999.33M, przy całkowitej podaży 999325112.606403. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.90K.