Giełda MEXC / Cena krypto / RigoBlock (GRG) / Tokenomika / Tokenomika RigoBlock (GRG) Odkryj kluczowe informacje o RigoBlock (GRG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o RigoBlock (GRG) "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token ('GRG') incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token ('GRG') incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Oficjalna strona internetowa: https://rigoblock.com Biała księga: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Kup GRG teraz! Tokenomika i analiza cenowa RigoBlock (GRG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RigoBlock (GRG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Całkowita podaż: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Podaż w obiegu: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Historyczne maksimum: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.172504 $ 0.172504 $ 0.172504 Dowiedz się więcej o cenie RigoBlock (GRG) Tokenomika RigoBlock (GRG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RigoBlock (GRG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRG tokenomikę, poznaj cenę tokena GRGna żywo! Prognoza ceny GRG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRG? Nasza strona z prognozami cen GRG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRG już teraz!