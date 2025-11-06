Informacje o cenie Retail DAO (RETAIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.66% Zmiana ceny (1D) +3.77% Zmiana ceny (7D) -11.04% Zmiana ceny (7D) -11.04%

Aktualna cena Retail DAO (RETAIL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETAIL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETAIL w historii to $ 0.00157166, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETAIL zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +3.77% w ciągu 24 godzin i o -11.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Retail DAO (RETAIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 644.13K$ 644.13K $ 644.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 884.31K$ 884.31K $ 884.31K Podaż w obiegu 728.40M 728.40M 728.40M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Retail DAO wynosi $ 644.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETAIL w obiegu wynosi 728.40M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 884.31K.