Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Retail DAO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RETAIL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup RETAIL

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Retail DAO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Retail DAO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Retail DAO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000872. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Retail DAO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000916. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETAIL na 2027 rok wyniesie $ 0.000962 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RETAIL na 2028 rok wyniesie $ 0.001010 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETAIL w 2029 roku wyniesie $ 0.001061 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RETAIL w 2030 roku wyniesie $ 0.001114 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Retail DAO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001814. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Retail DAO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002956. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000872 0.00%

2026 $ 0.000916 5.00%

2027 $ 0.000962 10.25%

2028 $ 0.001010 15.76%

2029 $ 0.001061 21.55%

2030 $ 0.001114 27.63%

2031 $ 0.001169 34.01%

2032 $ 0.001228 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001289 47.75%

2034 $ 0.001354 55.13%

2035 $ 0.001421 62.89%

2036 $ 0.001493 71.03%

2037 $ 0.001567 79.59%

2038 $ 0.001646 88.56%

2039 $ 0.001728 97.99%

2040 $ 0.001814 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Retail DAO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000872 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000873 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000873 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000876 0.41% Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na dziś Przewidywana cena dla RETAIL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000872 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Retail DAO (RETAIL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RETAIL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000873 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Retail DAO (RETAIL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RETAIL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000873 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Retail DAO (RETAIL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RETAIL wynosi $0.000876 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Retail DAO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 635.85K$ 635.85K $ 635.85K Podaż w obiegu 728.40M 728.40M 728.40M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RETAIL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto RETAIL ma podaż w obiegu wynoszącą 728.40M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 635.85K. Zobacz na żywo cenę RETAIL

Historyczna cena Retail DAO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Retail DAO, cena Retail DAO wynosi 0.000872USD. Podaż w obiegu Retail DAO (RETAIL) wynosi 728.40M RETAIL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $635,845 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.34% $ 0 $ 0.000894 $ 0.000852

7 D -11.13% $ -0.000097 $ 0.001226 $ 0.000807

30 Dni -28.75% $ -0.000251 $ 0.001226 $ 0.000807 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Retail DAO zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 2.34% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Retail DAO osiągnął maksimum na poziomie $0.001226 i minimum na poziomie $0.000807 . Zanotowano zmianę ceny o -11.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RETAIL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Retail DAO o -28.75% , co odpowiada około $-0.000251 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RETAIL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Retail DAO (RETAIL)? Moduł predykcji ceny Retail DAO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RETAIL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Retail DAO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RETAIL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Retail DAO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RETAIL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RETAIL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Retail DAO.

Dlaczego prognoaza ceny RETAIL jest ważna?

Prognozy cen RETAIL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RETAIL? Według Twoich prognoz RETAIL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RETAIL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Retail DAO (RETAIL), przewidywana cena RETAIL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RETAIL w 2026 roku? Cena 1 Retail DAO (RETAIL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETAIL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RETAIL w 2027 roku? Retail DAO (RETAIL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETAIL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETAIL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Retail DAO (RETAIL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RETAIL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Retail DAO (RETAIL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RETAIL w 2030 roku? Cena 1 Retail DAO (RETAIL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz RETAIL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RETAIL na 2040 rok? Retail DAO (RETAIL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RETAIL do 2040 roku.