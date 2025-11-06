Informacje o cenie Resister (RSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00828764 $ 0.00828764 $ 0.00828764 Minimum 24h $ 0.01077634 $ 0.01077634 $ 0.01077634 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00828764$ 0.00828764 $ 0.00828764 Maksimum 24h $ 0.01077634$ 0.01077634 $ 0.01077634 Historyczne maksimum $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Najniższa cena $ 0.00825233$ 0.00825233 $ 0.00825233 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -6.86% Zmiana ceny (7D) -13.06% Zmiana ceny (7D) -13.06%

Aktualna cena Resister (RSTR) wynosi $0.00871967. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RSTR wahał się między $ 0.00828764 a $ 0.01077634, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RSTR w historii to $ 0.01580666, a najniższy to $ 0.00825233.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RSTR zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -6.86% w ciągu 24 godzin i o -13.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Resister (RSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Podaż w obiegu 125.50M 125.50M 125.50M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Resister wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RSTR w obiegu wynosi 125.50M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.72M.