Tokenomika PROOF Platform (PROOF) Odkryj kluczowe informacje o PROOF Platform (PROOF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PROOF Platform (PROOF) PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Oficjalna strona internetowa: https://proofplatform.io Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing Tokenomika i analiza cenowa PROOF Platform (PROOF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PROOF Platform (PROOF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M Całkowita podaż: $ 30.75M Podaż w obiegu: $ 9.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.38M Historyczne maksimum: $ 0.339058 Historyczne minimum: $ 0.03194115 Aktualna cena: $ 0.174133 Tokenomika PROOF Platform (PROOF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PROOF Platform (PROOF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PROOF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PROOF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.