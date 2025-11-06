Informacje o cenie PoolFans (FANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000708 $ 0.00000708 $ 0.00000708 Minimum 24h $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000708$ 0.00000708 $ 0.00000708 Maksimum 24h $ 0.00000919$ 0.00000919 $ 0.00000919 Historyczne maksimum $ 0.00001958$ 0.00001958 $ 0.00001958 Najniższa cena $ 0.00000471$ 0.00000471 $ 0.00000471 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +15.43% Zmiana ceny (7D) -38.66% Zmiana ceny (7D) -38.66%

Aktualna cena PoolFans (FANS) wynosi $0.00000835. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FANS wahał się między $ 0.00000708 a $ 0.00000919, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FANS w historii to $ 0.00001958, a najniższy to $ 0.00000471.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FANS zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +15.43% w ciągu 24 godzin i o -38.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PoolFans (FANS)

Kapitalizacja rynkowa $ 834.58K$ 834.58K $ 834.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 834.58K$ 834.58K $ 834.58K Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PoolFans wynosi $ 834.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FANS w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 834.58K.