Aktualna cena PoolFans to 0.00000835 USD. Śledź aktualizacje cen FANS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FANS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FANS

Informacje o cenie FANS

Czym jest FANS

Oficjalna strona internetowa FANS

Tokenomika FANS

Prognoza cen FANS

Cena PoolFans (FANS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FANS do USD:

--
----
+15.20%1D
mexc
USD
PoolFans (FANS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:57 (UTC+8)

Informacje o cenie PoolFans (FANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708
Minimum 24h
$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919
Maksimum 24h

$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708

$ 0.00000919
$ 0.00000919$ 0.00000919

$ 0.00001958
$ 0.00001958$ 0.00001958

$ 0.00000471
$ 0.00000471$ 0.00000471

+0.51%

+15.43%

-38.66%

-38.66%

Aktualna cena PoolFans (FANS) wynosi $0.00000835. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FANS wahał się między $ 0.00000708 a $ 0.00000919, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FANS w historii to $ 0.00001958, a najniższy to $ 0.00000471.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FANS zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +15.43% w ciągu 24 godzin i o -38.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PoolFans (FANS)

$ 834.58K
$ 834.58K$ 834.58K

--
----

$ 834.58K
$ 834.58K$ 834.58K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PoolFans wynosi $ 834.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FANS w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 834.58K.

Historia ceny PoolFans (FANS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PoolFans do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PoolFans do USD wyniosła $ -0.0000016119.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PoolFans do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PoolFans do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+15.43%
30 Dni$ -0.0000016119-19.30%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest PoolFans (FANS)

Protocol for composable primitives (aka pools) that coordinate attention + liquidity onchain, powered by $FANS.

Zasoby dla PoolFans (FANS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PoolFans (w USD)

Jaka będzie wartość PoolFans (FANS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PoolFans (FANS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PoolFans.

Sprawdź teraz prognozę ceny PoolFans!

FANS na lokalne waluty

Tokenomika PoolFans (FANS)

Zrozumienie tokenomiki PoolFans (FANS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FANSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PoolFans (FANS)

Jaka jest dziś wartość PoolFans (FANS)?
Aktualna cena FANS w USD wynosi 0.00000835USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FANS do USD?
Aktualna cena FANS w USD wynosi $ 0.00000835. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PoolFans?
Kapitalizacja rynkowa dla FANS wynosi $ 834.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FANS w obiegu?
W obiegu FANS znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FANS?
FANS osiąga ATH w wysokości 0.00001958 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FANS?
FANS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000471 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FANS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FANS wynosi -- USD.
Czy w tym roku FANS pójdzie wyżej?
FANS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FANS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

