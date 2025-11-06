GiełdaDEX+
Aktualna cena HODL to 0.000131 USD. Śledź aktualizacje cen HODL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HODL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HODL

Informacje o cenie HODL

Czym jest HODL

Tokenomika HODL

Prognoza cen HODL

Historia HODL

Przewodnik zakupowy HODL

Przelicznik HODL-fiat

HODL na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo HODL

Cena HODL(HODL)

Aktualna cena 1 HODL do USD:

$0.000131
+0.76%1D
USD
HODL (HODL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:25:57 (UTC+8)

Informacje o cenie HODL (HODL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001
Minimum 24h
$ 0.000677
Maksimum 24h

$ 0.0001
$ 0.000677
--
--
-15.00%

+0.76%

-97.28%

-97.28%

Aktualna cena HODL (HODL) wynosi $ 0.000131. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HODL wahał się między $ 0.0001 a $ 0.000677, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HODL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HODL zmieniły się o -15.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o -97.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HODL (HODL)

--
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa HODL wynosi --, przy $ 1.15M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HODL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny HODL (HODL) – USD

Śledź zmiany ceny HODL dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000988+0.76%
30 Dni$ -0.024869-99.48%
60 dni$ -0.024869-99.48%
90 dni$ -0.024869-99.48%
Dzisiejsza zmiana ceny HODL

DziśHODL odnotował zmianę $ +0.000000988 (+0.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny HODL

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.024869 (-99.48%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny HODL

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HODL o $ -0.024869(-99.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny HODL

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.024869 (-99.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe HODL (HODL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen HODL.

Co to jest HODL (HODL)

HODL ($HODL): The Meme Token Defining Crypto Resilience.

HODL jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w HODL. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HODL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące HODL na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno HODL będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny HODL (w USD)

Jaka będzie wartość HODL (HODL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HODL (HODL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HODL.

Sprawdź teraz prognozę ceny HODL!

Tokenomika HODL (HODL)

Zrozumienie tokenomiki HODL (HODL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HODLjuż teraz!

Jak kupić HODL (HODL)

Szukasz jak kupić HODL? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić HODL na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

HODL na lokalne waluty

1 HODL(HODL) do VND
3.447265
1 HODL(HODL) do AUD
A$0.00020043
1 HODL(HODL) do GBP
0.00009956
1 HODL(HODL) do EUR
0.00011266
1 HODL(HODL) do USD
$0.000131
1 HODL(HODL) do MYR
RM0.00054758
1 HODL(HODL) do TRY
0.0055151
1 HODL(HODL) do JPY
¥0.020043
1 HODL(HODL) do ARS
ARS$0.19012947
1 HODL(HODL) do RUB
0.01065554
1 HODL(HODL) do INR
0.01160922
1 HODL(HODL) do IDR
Rp2.18333246
1 HODL(HODL) do PHP
0.0077159
1 HODL(HODL) do EGP
￡E.0.0062094
1 HODL(HODL) do BRL
R$0.00070216
1 HODL(HODL) do CAD
C$0.00018471
1 HODL(HODL) do BDT
0.01596366
1 HODL(HODL) do NGN
0.189033
1 HODL(HODL) do COP
$0.50384565
1 HODL(HODL) do ZAR
R.0.00227678
1 HODL(HODL) do UAH
0.00550986
1 HODL(HODL) do TZS
T.Sh.0.32265955
1 HODL(HODL) do VES
Bs0.029213
1 HODL(HODL) do CLP
$0.123664
1 HODL(HODL) do PKR
Rs0.03702584
1 HODL(HODL) do KZT
0.06880251
1 HODL(HODL) do THB
฿0.00425226
1 HODL(HODL) do TWD
NT$0.00405052
1 HODL(HODL) do AED
د.إ0.00048077
1 HODL(HODL) do CHF
Fr0.0001048
1 HODL(HODL) do HKD
HK$0.00101787
1 HODL(HODL) do AMD
֏0.05011405
1 HODL(HODL) do MAD
.د.م0.0012183
1 HODL(HODL) do MXN
$0.00243398
1 HODL(HODL) do SAR
ريال0.00049125
1 HODL(HODL) do ETB
Br0.02008492
1 HODL(HODL) do KES
KSh0.01693044
1 HODL(HODL) do JOD
د.أ0.000092879
1 HODL(HODL) do PLN
0.00048339
1 HODL(HODL) do RON
лв0.00057771
1 HODL(HODL) do SEK
kr0.00125105
1 HODL(HODL) do BGN
лв0.00022139
1 HODL(HODL) do HUF
Ft0.04403303
1 HODL(HODL) do CZK
0.00277458
1 HODL(HODL) do KWD
د.ك0.000040217
1 HODL(HODL) do ILS
0.00042575
1 HODL(HODL) do BOB
Bs0.0009039
1 HODL(HODL) do AZN
0.0002227
1 HODL(HODL) do TJS
SM0.00121175
1 HODL(HODL) do GEL
0.00035501
1 HODL(HODL) do AOA
Kz0.11996325
1 HODL(HODL) do BHD
.د.ب0.000049387
1 HODL(HODL) do BMD
$0.000131
1 HODL(HODL) do DKK
kr0.00084888
1 HODL(HODL) do HNL
L0.00345316
1 HODL(HODL) do MUR
0.006026
1 HODL(HODL) do NAD
$0.00227678
1 HODL(HODL) do NOK
kr0.0013362
1 HODL(HODL) do NZD
$0.00023056
1 HODL(HODL) do PAB
B/.0.000131
1 HODL(HODL) do PGK
K0.00055675
1 HODL(HODL) do QAR
ر.ق0.00047684
1 HODL(HODL) do RSD
дин.0.01334628
1 HODL(HODL) do UZS
soʻm1.55952356
1 HODL(HODL) do ALL
L0.01100924
1 HODL(HODL) do ANG
ƒ0.00023449
1 HODL(HODL) do AWG
ƒ0.0002358
1 HODL(HODL) do BBD
$0.000262
1 HODL(HODL) do BAM
KM0.0002227
1 HODL(HODL) do BIF
Fr0.386319
1 HODL(HODL) do BND
$0.0001703
1 HODL(HODL) do BSD
$0.000131
1 HODL(HODL) do JMD
$0.02108445
1 HODL(HODL) do KHR
0.52610386
1 HODL(HODL) do KMF
Fr0.055806
1 HODL(HODL) do LAK
2.84782603
1 HODL(HODL) do LKR
රු0.03990129
1 HODL(HODL) do MDL
L0.00223355
1 HODL(HODL) do MGA
Ar0.5900895
1 HODL(HODL) do MOP
P0.001048
1 HODL(HODL) do MVR
0.0020174
1 HODL(HODL) do MWK
MK0.22743041
1 HODL(HODL) do MZN
MT0.00837745
1 HODL(HODL) do NPR
रु0.01859414
1 HODL(HODL) do PYG
0.929052
1 HODL(HODL) do RWF
Fr0.189819
1 HODL(HODL) do SBD
$0.00107682
1 HODL(HODL) do SCR
0.00179994
1 HODL(HODL) do SRD
$0.00505005
1 HODL(HODL) do SVC
$0.00114494
1 HODL(HODL) do SZL
L0.00227678
1 HODL(HODL) do TMT
m0.0004585
1 HODL(HODL) do TND
د.ت0.000387629
1 HODL(HODL) do TTD
$0.00088687
1 HODL(HODL) do UGX
Sh0.457976
1 HODL(HODL) do XAF
Fr0.07467
1 HODL(HODL) do XCD
$0.0003537
1 HODL(HODL) do XOF
Fr0.07467
1 HODL(HODL) do XPF
Fr0.013493
1 HODL(HODL) do BWP
P0.00176719
1 HODL(HODL) do BZD
$0.00026331
1 HODL(HODL) do CVE
$0.01259041
1 HODL(HODL) do DJF
Fr0.023187
1 HODL(HODL) do DOP
$0.00840758
1 HODL(HODL) do DZD
د.ج0.01713087
1 HODL(HODL) do FJD
$0.00029868
1 HODL(HODL) do GNF
Fr1.139045
1 HODL(HODL) do GTQ
Q0.00100346
1 HODL(HODL) do GYD
$0.02739996
1 HODL(HODL) do ISK
kr0.016637

Zasoby HODL

Aby lepiej zrozumieć HODL, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące HODL

Jaka jest dziś wartość HODL (HODL)?
Aktualna cena HODL w USD wynosi 0.000131USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HODL do USD?
Aktualna cena HODL w USD wynosi $ 0.000131. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HODL?
Kapitalizacja rynkowa dla HODL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HODL w obiegu?
W obiegu HODL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HODL?
HODL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HODL?
HODL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu HODL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HODL wynosi $ 1.15M USD.
Czy w tym roku HODL pójdzie wyżej?
HODL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HODL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe HODL (HODL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator HODL do USD

Kwota

HODL
HODL
USD
USD

1 HODL = 0.000131 USD

Handluj HODL

HODL/USDT
$0.000131
+0.76%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

