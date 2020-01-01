Poznaj tokenomikę PigCat (PC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PigCat (PC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PigCat (PC) Odkryj kluczowe informacje o PigCat (PC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PigCat (PC) PigCat is token that plays into the cute/funny mature of the popular internet meme. PigCat is a 100% community based and led project with project "leaders" all over the world to ensure a consistent output to drive community sentiment. Oficjalna strona internetowa: https://pigcatsolana.com/ Tokenomika i analiza cenowa PigCat (PC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PigCat (PC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.07K Całkowita podaż: $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.07K Historyczne maksimum: $ 0.00904254 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika PigCat (PC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PigCat (PC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.