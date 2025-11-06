Informacje o cenie Photon (PHOTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.257457 $ 0.257457 $ 0.257457 Minimum 24h $ 0.289015 $ 0.289015 $ 0.289015 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.257457$ 0.257457 $ 0.257457 Maksimum 24h $ 0.289015$ 0.289015 $ 0.289015 Historyczne maksimum $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Najniższa cena $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) -9.99% Zmiana ceny (7D) -32.03% Zmiana ceny (7D) -32.03%

Aktualna cena Photon (PHOTON) wynosi $0.257481. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHOTON wahał się między $ 0.257457 a $ 0.289015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHOTON w historii to $ 0.679355, a najniższy to $ 0.03011794.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHOTON zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o -9.99% w ciągu 24 godzin i o -32.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Photon (PHOTON)

Kapitalizacja rynkowa $ 461.32K$ 461.32K $ 461.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Podaż w obiegu 1.79M 1.79M 1.79M Całkowita podaż 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Photon wynosi $ 461.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHOTON w obiegu wynosi 1.79M, przy całkowitej podaży 8967492.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.31M.