Prognoza ceny Photon (PHOTON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Photon na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PHOTON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Photon
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Photon
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:06:38 (UTC+8)

Prognoza ceny Photon na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Photon może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.257016.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Photon może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.269866.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHOTON na 2027 rok wyniesie $ 0.283360 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHOTON na 2028 rok wyniesie $ 0.297528 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHOTON w 2029 roku wyniesie $ 0.312404 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHOTON w 2030 roku wyniesie $ 0.328024 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Photon może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.534317.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Photon może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.870347.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.257016
    0.00%
  • 2026
    $ 0.269866
    5.00%
  • 2027
    $ 0.283360
    10.25%
  • 2028
    $ 0.297528
    15.76%
  • 2029
    $ 0.312404
    21.55%
  • 2030
    $ 0.328024
    27.63%
  • 2031
    $ 0.344426
    34.01%
  • 2032
    $ 0.361647
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.379729
    47.75%
  • 2034
    $ 0.398716
    55.13%
  • 2035
    $ 0.418651
    62.89%
  • 2036
    $ 0.439584
    71.03%
  • 2037
    $ 0.461563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.484641
    88.56%
  • 2039
    $ 0.508874
    97.99%
  • 2040
    $ 0.534317
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Photon na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.257016
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.257051
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.257262
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.258072
    0.41%
Prognoza ceny Photon (PHOTON) na dziś

Przewidywana cena dla PHOTON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.257016. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Photon (PHOTON) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PHOTON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.257051. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Photon (PHOTON) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PHOTON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.257262. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Photon (PHOTON) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PHOTON wynosi $0.258072. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Photon

--
----

--

$ 460.49K
$ 460.49K$ 460.49K

1.79M
1.79M 1.79M

--
----

--

Najnowsza cena PHOTON to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto PHOTON ma podaż w obiegu wynoszącą 1.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 460.49K.

Historyczna cena Photon

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Photon, cena Photon wynosi 0.257016USD. Podaż w obiegu Photon (PHOTON) wynosi 1.79M PHOTON, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $460,487.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -10.78%
    $ -0.031061
    $ 0.288079
    $ 0.249896
  • 7 D
    -30.20%
    $ -0.077632
    $ 0.416686
    $ 0.226378
  • 30 Dni
    -2.16%
    $ -0.005559
    $ 0.416686
    $ 0.226378
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Photon zanotował zmianę ceny o $-0.031061, co stanowi -10.78% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Photon osiągnął maksimum na poziomie $0.416686 i minimum na poziomie $0.226378. Zanotowano zmianę ceny o -30.20%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał PHOTON do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Photon o -2.16%, co odpowiada około $-0.005559 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PHOTON.

Jak działa moduł przewidywania ceny Photon (PHOTON)?

Moduł predykcji ceny Photon to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PHOTON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Photon na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PHOTON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Photon. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PHOTON.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PHOTON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Photon.

Dlaczego prognoaza ceny PHOTON jest ważna?

Prognozy cen PHOTON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w PHOTON?
Według Twoich prognoz PHOTON osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny PHOTON na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Photon (PHOTON), przewidywana cena PHOTON osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 PHOTON w 2026 roku?
Cena 1 Photon (PHOTON) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz PHOTON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena PHOTON w 2027 roku?
Photon (PHOTON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHOTON do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PHOTON w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Photon (PHOTON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PHOTON w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Photon (PHOTON) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 PHOTON w 2030 roku?
Cena 1 Photon (PHOTON) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz PHOTON wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny PHOTON na 2040 rok?
Photon (PHOTON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHOTON do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.