GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Pharmachain AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PHAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pharmachain AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PHAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PHAI

Informacje o cenie PHAI

Czym jest PHAI

Biała księga PHAI

Oficjalna strona internetowa PHAI

Tokenomika PHAI

Prognoza cen PHAI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Pharmachain AI

Cena Pharmachain AI (PHAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PHAI do USD:

$0.00054316
$0.00054316$0.00054316
-2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:10:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Pharmachain AI (PHAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

+1.98%

-2.82%

-17.10%

-17.10%

Aktualna cena Pharmachain AI (PHAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHAI w historii to $ 0.00142306, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHAI zmieniły się o +1.98% w ciągu ostatniej godziny, o -2.82% w ciągu 24 godzin i o -17.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pharmachain AI (PHAI)

$ 90.44K
$ 90.44K$ 90.44K

--
----

$ 543.16K
$ 543.16K$ 543.16K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Pharmachain AI wynosi $ 90.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHAI w obiegu wynosi 166.50M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 543.16K.

Historia ceny Pharmachain AI (PHAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pharmachain AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pharmachain AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pharmachain AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pharmachain AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.82%
30 Dni$ 0-2.91%
60 dni$ 0-52.18%
90 dni$ 0--

Co to jest Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pharmachain AI (PHAI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pharmachain AI (w USD)

Jaka będzie wartość Pharmachain AI (PHAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pharmachain AI (PHAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pharmachain AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pharmachain AI!

PHAI na lokalne waluty

Tokenomika Pharmachain AI (PHAI)

Zrozumienie tokenomiki Pharmachain AI (PHAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pharmachain AI (PHAI)

Jaka jest dziś wartość Pharmachain AI (PHAI)?
Aktualna cena PHAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHAI do USD?
Aktualna cena PHAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pharmachain AI?
Kapitalizacja rynkowa dla PHAI wynosi $ 90.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHAI w obiegu?
W obiegu PHAI znajduje się 166.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHAI?
PHAI osiąga ATH w wysokości 0.00142306 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHAI?
PHAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku PHAI pójdzie wyżej?
PHAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:10:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Pharmachain AI (PHAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,077.08
$103,077.08$103,077.08

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.92
$3,379.92$3,379.92

-0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,077.08
$103,077.08$103,077.08

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.92
$3,379.92$3,379.92

-0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3233
$2.3233$2.3233

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0770
$1.0770$1.0770

-0.75%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000925
$0.0000000925$0.0000000925

+512.58%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2161
$0.2161$0.2161

+332.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005602
$0.000005602$0.000005602

+196.71%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23700
$0.23700$0.23700

+86.95%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4013
$1.4013$1.4013

+72.74%