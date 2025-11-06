Informacje o cenie Pharmachain AI (PHAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.98% Zmiana ceny (1D) -2.82% Zmiana ceny (7D) -17.10% Zmiana ceny (7D) -17.10%

Aktualna cena Pharmachain AI (PHAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHAI w historii to $ 0.00142306, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHAI zmieniły się o +1.98% w ciągu ostatniej godziny, o -2.82% w ciągu 24 godzin i o -17.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pharmachain AI (PHAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 90.44K$ 90.44K $ 90.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 543.16K$ 543.16K $ 543.16K Podaż w obiegu 166.50M 166.50M 166.50M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Pharmachain AI wynosi $ 90.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHAI w obiegu wynosi 166.50M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 543.16K.