Tokenomika i analiza cenowa Pharaoh (PHAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pharaoh (PHAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Całkowita podaż: $ 148.41K $ 148.41K $ 148.41K Podaż w obiegu: $ 18.33K $ 18.33K $ 18.33K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.13M $ 46.13M $ 46.13M Historyczne maksimum: $ 1,162.83 $ 1,162.83 $ 1,162.83 Historyczne minimum: $ 21.83 $ 21.83 $ 21.83 Aktualna cena: $ 310.2 $ 310.2 $ 310.2 Tokenomika Pharaoh (PHAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pharaoh (PHAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.