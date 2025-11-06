Informacje o cenie PepeNode (PEPENODE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.40% Zmiana ceny (1D) -2.02% Zmiana ceny (7D) -6.98% Zmiana ceny (7D) -6.98%

Aktualna cena PepeNode (PEPENODE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPENODE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPENODE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPENODE zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o -2.02% w ciągu 24 godzin i o -6.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PepeNode (PEPENODE)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PepeNode wynosi $ 2.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPENODE w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.02M.