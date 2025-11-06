GiełdaDEX+
Aktualna cena Peengu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PEENGU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEENGU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PEENGU

Informacje o cenie PEENGU

Czym jest PEENGU

Oficjalna strona internetowa PEENGU

Tokenomika PEENGU

Prognoza cen PEENGU

Cena Peengu (PEENGU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PEENGU do USD:

--
----
+2.20%1D
mexc
USD
Peengu (PEENGU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:08:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Peengu (PEENGU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.29%

-17.95%

-17.95%

Aktualna cena Peengu (PEENGU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEENGU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEENGU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEENGU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.29% w ciągu 24 godzin i o -17.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Peengu (PEENGU)

$ 37.35K
$ 37.35K$ 37.35K

--
----

$ 37.35K
$ 37.35K$ 37.35K

985.87M
985.87M 985.87M

985,868,910.9955742
985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Obecna kapitalizacja rynkowa Peengu wynosi $ 37.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEENGU w obiegu wynosi 985.87M, przy całkowitej podaży 985868910.9955742. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.35K.

Historia ceny Peengu (PEENGU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Peengu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Peengu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Peengu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Peengu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.29%
30 Dni$ 0-18.24%
60 dni$ 0-28.78%
90 dni$ 0--

Co to jest Peengu (PEENGU)

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

PEENGU na lokalne waluty

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Peengu (PEENGU)

Jaka jest dziś wartość Peengu (PEENGU)?
Aktualna cena PEENGU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEENGU do USD?
Aktualna cena PEENGU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Peengu?
Kapitalizacja rynkowa dla PEENGU wynosi $ 37.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEENGU w obiegu?
W obiegu PEENGU znajduje się 985.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEENGU?
PEENGU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEENGU?
PEENGU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEENGU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEENGU wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEENGU pójdzie wyżej?
PEENGU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEENGU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Peengu (PEENGU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

