Informacje o cenie ORYNTH (ORY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00055735 $ 0.00055735 $ 0.00055735 Minimum 24h $ 0.00065364 $ 0.00065364 $ 0.00065364 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00055735$ 0.00055735 $ 0.00055735 Maksimum 24h $ 0.00065364$ 0.00065364 $ 0.00065364 Historyczne maksimum $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Najniższa cena $ 0.00011766$ 0.00011766 $ 0.00011766 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +7.70% Zmiana ceny (7D) -31.44% Zmiana ceny (7D) -31.44%

Aktualna cena ORYNTH (ORY) wynosi $0.00060288. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORY wahał się między $ 0.00055735 a $ 0.00065364, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORY w historii to $ 0.00368344, a najniższy to $ 0.00011766.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORY zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o -31.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ORYNTH (ORY)

Kapitalizacja rynkowa $ 602.83K$ 602.83K $ 602.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 602.83K$ 602.83K $ 602.83K Podaż w obiegu 999.92M 999.92M 999.92M Całkowita podaż 999,923,708.258578 999,923,708.258578 999,923,708.258578

Obecna kapitalizacja rynkowa ORYNTH wynosi $ 602.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORY w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999923708.258578. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 602.83K.