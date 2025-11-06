Cena ORYNTH (ORY)
+0.28%
+7.70%
-31.44%
-31.44%
Aktualna cena ORYNTH (ORY) wynosi $0.00060288. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORY wahał się między $ 0.00055735 a $ 0.00065364, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORY w historii to $ 0.00368344, a najniższy to $ 0.00011766.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ORY zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o -31.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa ORYNTH wynosi $ 602.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORY w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999923708.258578. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 602.83K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ +0.0001010350.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ -0.0003419589.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+7.70%
|30 Dni
|$ +0.0001010350
|+16.76%
|60 dni
|$ -0.0003419589
|-56.72%
|90 dni
|$ 0
|--
Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe
Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.
Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.
With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.
Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.
From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
