Aktualna cena ORYNTH to 0.00060288 USD. Śledź aktualizacje cen ORY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORY

Informacje o cenie ORY

Czym jest ORY

Oficjalna strona internetowa ORY

Tokenomika ORY

Prognoza cen ORY

Logo ORYNTH

Cena ORYNTH (ORY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ORY do USD:

$0.00060288
+7.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ORYNTH (ORY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:12 (UTC+8)

Informacje o cenie ORYNTH (ORY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00055735
Minimum 24h
$ 0.00065364
Maksimum 24h

$ 0.00055735
$ 0.00065364
$ 0.00368344
$ 0.00011766
+0.28%

+7.70%

-31.44%

-31.44%

Aktualna cena ORYNTH (ORY) wynosi $0.00060288. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORY wahał się między $ 0.00055735 a $ 0.00065364, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORY w historii to $ 0.00368344, a najniższy to $ 0.00011766.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORY zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o -31.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ORYNTH (ORY)

$ 602.83K
--
$ 602.83K
999.92M
999,923,708.258578
Obecna kapitalizacja rynkowa ORYNTH wynosi $ 602.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORY w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999923708.258578. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 602.83K.

Historia ceny ORYNTH (ORY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ +0.0001010350.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ -0.0003419589.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ORYNTH do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.70%
30 Dni$ +0.0001010350+16.76%
60 dni$ -0.0003419589-56.72%
90 dni$ 0--

Co to jest ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ORYNTH (ORY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ORYNTH (w USD)

Jaka będzie wartość ORYNTH (ORY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ORYNTH (ORY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ORYNTH.

Sprawdź teraz prognozę ceny ORYNTH!

ORY na lokalne waluty

Tokenomika ORYNTH (ORY)

Zrozumienie tokenomiki ORYNTH (ORY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ORYNTH (ORY)

Jaka jest dziś wartość ORYNTH (ORY)?
Aktualna cena ORY w USD wynosi 0.00060288USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORY do USD?
Aktualna cena ORY w USD wynosi $ 0.00060288. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ORYNTH?
Kapitalizacja rynkowa dla ORY wynosi $ 602.83K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORY w obiegu?
W obiegu ORY znajduje się 999.92M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORY?
ORY osiąga ATH w wysokości 0.00368344 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORY?
ORY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00011766 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORY pójdzie wyżej?
ORY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:00:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ORYNTH (ORY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,623.80

$3,432.68

$162.42

$1.0000

$1,477.91

$103,623.80

$3,432.68

$2.3587

$162.42

$1.1671

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03460

$0.00395

$0.000011853

$0.2405

$0.0000000588

$1.4519

$0.01902

