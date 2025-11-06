Informacje o cenie Orcasm (ORCASM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) +8.06% Zmiana ceny (7D) -27.97% Zmiana ceny (7D) -27.97%

Aktualna cena Orcasm (ORCASM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORCASM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORCASM w historii to $ 0.00140093, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORCASM zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +8.06% w ciągu 24 godzin i o -27.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orcasm (ORCASM)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K Podaż w obiegu 831.69M 831.69M 831.69M Całkowita podaż 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028

Obecna kapitalizacja rynkowa Orcasm wynosi $ 34.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORCASM w obiegu wynosi 831.69M, przy całkowitej podaży 831694710.0732028. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.65K.