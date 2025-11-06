GiełdaDEX+
Więcej informacji o ORCASM

Informacje o cenie ORCASM

Czym jest ORCASM

Oficjalna strona internetowa ORCASM

Tokenomika ORCASM

Prognoza cen ORCASM

Logo Orcasm

Cena Orcasm (ORCASM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ORCASM do USD:

--
----
+8.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Orcasm (ORCASM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Orcasm (ORCASM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00140093
$ 0.00140093$ 0.00140093

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+8.06%

-27.97%

-27.97%

Aktualna cena Orcasm (ORCASM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORCASM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORCASM w historii to $ 0.00140093, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORCASM zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o +8.06% w ciągu 24 godzin i o -27.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orcasm (ORCASM)

$ 34.65K
$ 34.65K$ 34.65K

--
----

$ 34.65K
$ 34.65K$ 34.65K

831.69M
831.69M 831.69M

831,694,710.0732028
831,694,710.0732028 831,694,710.0732028

Obecna kapitalizacja rynkowa Orcasm wynosi $ 34.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORCASM w obiegu wynosi 831.69M, przy całkowitej podaży 831694710.0732028. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.65K.

Historia ceny Orcasm (ORCASM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Orcasm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Orcasm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Orcasm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Orcasm do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+8.06%
30 Dni$ 0-66.90%
60 dni$ 0-61.08%
90 dni$ 0--

Co to jest Orcasm (ORCASM)

ORCASM is a filthy little memecoin that knows exactly what you came for. It launched on Orca's Wavebreak but was born to make waves—wet, loud, and unforgettable. This isn’t your ordinary meme. ORCASM builds up the tension slow, goes deep, and leaves you gasping for more. It’s raw, unfiltered trencher energy dripping with shameless satisfaction. No promises. No roadmaps. Just pure, orcasmic pleasure.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Orcasm (ORCASM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Orcasm (w USD)

Jaka będzie wartość Orcasm (ORCASM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Orcasm (ORCASM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Orcasm.

Sprawdź teraz prognozę ceny Orcasm!

Tokenomika Orcasm (ORCASM)

Zrozumienie tokenomiki Orcasm (ORCASM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORCASMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Orcasm (ORCASM)

Jaka jest dziś wartość Orcasm (ORCASM)?
Aktualna cena ORCASM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORCASM do USD?
Aktualna cena ORCASM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Orcasm?
Kapitalizacja rynkowa dla ORCASM wynosi $ 34.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORCASM w obiegu?
W obiegu ORCASM znajduje się 831.69M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORCASM?
ORCASM osiąga ATH w wysokości 0.00140093 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORCASM?
ORCASM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORCASM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORCASM wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORCASM pójdzie wyżej?
ORCASM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORCASM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Orcasm (ORCASM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

