Informacje o cenie Orbitt Token (ORBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.078543 $ 0.078543 $ 0.078543 Minimum 24h $ 0.083657 $ 0.083657 $ 0.083657 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.078543$ 0.078543 $ 0.078543 Maksimum 24h $ 0.083657$ 0.083657 $ 0.083657 Historyczne maksimum $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Najniższa cena $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +2.36% Zmiana ceny (7D) -23.80% Zmiana ceny (7D) -23.80%

Aktualna cena Orbitt Token (ORBT) wynosi $0.082066. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORBT wahał się między $ 0.078543 a $ 0.083657, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORBT w historii to $ 0.694947, a najniższy to $ 0.00138494.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORBT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.36% w ciągu 24 godzin i o -23.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orbitt Token (ORBT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Podaż w obiegu 14.94M 14.94M 14.94M Całkowita podaż 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

Obecna kapitalizacja rynkowa Orbitt Token wynosi $ 1.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORBT w obiegu wynosi 14.94M, przy całkowitej podaży 19999616.89577021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.64M.