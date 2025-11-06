GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Orbitt Token to 0.082066 USD. Śledź aktualizacje cen ORBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORBT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Orbitt Token to 0.082066 USD. Śledź aktualizacje cen ORBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORBT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORBT

Informacje o cenie ORBT

Czym jest ORBT

Biała księga ORBT

Oficjalna strona internetowa ORBT

Tokenomika ORBT

Prognoza cen ORBT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Orbitt Token

Cena Orbitt Token (ORBT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ORBT do USD:

$0.082066
$0.082066$0.082066
+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Orbitt Token (ORBT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Orbitt Token (ORBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.078543
$ 0.078543$ 0.078543
Minimum 24h
$ 0.083657
$ 0.083657$ 0.083657
Maksimum 24h

$ 0.078543
$ 0.078543$ 0.078543

$ 0.083657
$ 0.083657$ 0.083657

$ 0.694947
$ 0.694947$ 0.694947

$ 0.00138494
$ 0.00138494$ 0.00138494

-0.00%

+2.36%

-23.80%

-23.80%

Aktualna cena Orbitt Token (ORBT) wynosi $0.082066. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORBT wahał się między $ 0.078543 a $ 0.083657, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORBT w historii to $ 0.694947, a najniższy to $ 0.00138494.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORBT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.36% w ciągu 24 godzin i o -23.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orbitt Token (ORBT)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

14.94M
14.94M 14.94M

19,999,616.89577021
19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

Obecna kapitalizacja rynkowa Orbitt Token wynosi $ 1.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORBT w obiegu wynosi 14.94M, przy całkowitej podaży 19999616.89577021. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.64M.

Historia ceny Orbitt Token (ORBT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Orbitt Token do USD wyniosła $ +0.00189131.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Orbitt Token do USD wyniosła $ -0.0333309663.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Orbitt Token do USD wyniosła $ -0.0343245804.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Orbitt Token do USD wyniosła $ -0.1159421996240106.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00189131+2.36%
30 Dni$ -0.0333309663-40.61%
60 dni$ -0.0343245804-41.82%
90 dni$ -0.1159421996240106-58.55%

Co to jest Orbitt Token (ORBT)

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Orbitt Token (ORBT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Orbitt Token (w USD)

Jaka będzie wartość Orbitt Token (ORBT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Orbitt Token (ORBT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Orbitt Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Orbitt Token!

ORBT na lokalne waluty

Tokenomika Orbitt Token (ORBT)

Zrozumienie tokenomiki Orbitt Token (ORBT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORBTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Orbitt Token (ORBT)

Jaka jest dziś wartość Orbitt Token (ORBT)?
Aktualna cena ORBT w USD wynosi 0.082066USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORBT do USD?
Aktualna cena ORBT w USD wynosi $ 0.082066. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Orbitt Token?
Kapitalizacja rynkowa dla ORBT wynosi $ 1.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORBT w obiegu?
W obiegu ORBT znajduje się 14.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORBT?
ORBT osiąga ATH w wysokości 0.694947 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORBT?
ORBT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00138494 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORBT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORBT wynosi -- USD.
Czy w tym roku ORBT pójdzie wyżej?
ORBT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORBT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:59:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Orbitt Token (ORBT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,600.01
$103,600.01$103,600.01

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.32
$3,434.32$3,434.32

+1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,600.01
$103,600.01$103,600.01

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.32
$3,434.32$3,434.32

+1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3570
$2.3570$2.3570

+3.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1650
$1.1650$1.1650

+7.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03460
$0.03460$0.03460

+38.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00395
$0.00395$0.00395

-47.33%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011900
$0.000011900$0.000011900

+530.29%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2393
$0.2393$0.2393

+378.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4374
$1.4374$1.4374

+77.19%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01902
$0.01902$0.01902

+52.16%