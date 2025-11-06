Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) (USD)

Prognoza ceny Orbitt Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Orbitt Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.08172. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Orbitt Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.085806. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ORBT na 2027 rok wyniesie $ 0.090096 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ORBT na 2028 rok wyniesie $ 0.094601 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ORBT w 2029 roku wyniesie $ 0.099331 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ORBT w 2030 roku wyniesie $ 0.104297 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Orbitt Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.169890. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Orbitt Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.276732.

2026 $ 0.085806 5.00%

2027 $ 0.090096 10.25%

2028 $ 0.094601 15.76%

2029 $ 0.099331 21.55%

2030 $ 0.104297 27.63%

2031 $ 0.109512 34.01%

2032 $ 0.114988 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.120737 47.75%

2034 $ 0.126774 55.13%

2035 $ 0.133113 62.89%

2036 $ 0.139768 71.03%

2037 $ 0.146757 79.59%

2038 $ 0.154095 88.56%

2039 $ 0.161800 97.99%

2040 $ 0.169890 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Orbitt Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.08172 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.081731 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.081798 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.082055 0.41% Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na dziś Przewidywana cena dla ORBT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.08172 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Orbitt Token (ORBT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ORBT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.081731 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Orbitt Token (ORBT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ORBT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.081798 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Orbitt Token (ORBT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ORBT wynosi $0.082055 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Orbitt Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Podaż w obiegu 14.94M 14.94M 14.94M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ORBT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ORBT ma podaż w obiegu wynoszącą 14.94M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.22M. Zobacz na żywo cenę ORBT

Historyczna cena Orbitt Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Orbitt Token, cena Orbitt Token wynosi 0.08172USD. Podaż w obiegu Orbitt Token (ORBT) wynosi 14.94M ORBT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,221,638 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.88% $ 0.001509 $ 0.083657 $ 0.080174

7 D -22.94% $ -0.018749 $ 0.136989 $ 0.076729

30 Dni -40.30% $ -0.032934 $ 0.136989 $ 0.076729 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Orbitt Token zanotował zmianę ceny o $0.001509 , co stanowi 1.88% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Orbitt Token osiągnął maksimum na poziomie $0.136989 i minimum na poziomie $0.076729 . Zanotowano zmianę ceny o -22.94% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ORBT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Orbitt Token o -40.30% , co odpowiada około $-0.032934 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ORBT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Orbitt Token (ORBT)? Moduł predykcji ceny Orbitt Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ORBT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Orbitt Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ORBT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Orbitt Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ORBT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ORBT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Orbitt Token.

Dlaczego prognoaza ceny ORBT jest ważna?

Prognozy cen ORBT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

