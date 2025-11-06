GiełdaDEX+
Aktualna cena OpenLoop to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena OpenLoop to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OPL

Informacje o cenie OPL

Czym jest OPL

Oficjalna strona internetowa OPL

Tokenomika OPL

Prognoza cen OPL

Logo OpenLoop

Cena OpenLoop (OPL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OPL do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
OpenLoop (OPL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:18 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenLoop (OPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena OpenLoop (OPL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenLoop (OPL)

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

--
----

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

999.59M
999.59M 999.59M

999,591,072.394205
999,591,072.394205 999,591,072.394205

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenLoop wynosi $ 5.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPL w obiegu wynosi 999.59M, przy całkowitej podaży 999591072.394205. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.67K.

Historia ceny OpenLoop (OPL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny OpenLoop do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny OpenLoop do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny OpenLoop do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny OpenLoop do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-17.04%
60 dni$ 0-18.63%
90 dni$ 0--

Co to jest OpenLoop (OPL)

OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).

At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla OpenLoop (OPL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny OpenLoop (w USD)

Jaka będzie wartość OpenLoop (OPL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenLoop (OPL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenLoop.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenLoop!

OPL na lokalne waluty

Tokenomika OpenLoop (OPL)

Zrozumienie tokenomiki OpenLoop (OPL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OPLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące OpenLoop (OPL)

Jaka jest dziś wartość OpenLoop (OPL)?
Aktualna cena OPL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OPL do USD?
Aktualna cena OPL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenLoop?
Kapitalizacja rynkowa dla OPL wynosi $ 5.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OPL w obiegu?
W obiegu OPL znajduje się 999.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OPL?
OPL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OPL?
OPL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OPL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OPL wynosi -- USD.
Czy w tym roku OPL pójdzie wyżej?
OPL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OPL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:06:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe OpenLoop (OPL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

