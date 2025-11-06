GiełdaDEX+
Aktualna cena Omnia Protocol to 0.00314739 USD. Śledź aktualizacje cen OMNIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OMNIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OMNIA

Informacje o cenie OMNIA

Czym jest OMNIA

Oficjalna strona internetowa OMNIA

Tokenomika OMNIA

Prognoza cen OMNIA

Cena Omnia Protocol (OMNIA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OMNIA do USD:

$0.00314747
$0.00314747
-16.80%1D
Omnia Protocol (OMNIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00296674
$ 0.00296674
Minimum 24h
$ 0.00392728
$ 0.00392728
Maksimum 24h

$ 0.00296674
$ 0.00296674

$ 0.00392728
$ 0.00392728

$ 0.724005
$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478

+1.89%

-16.83%

-35.05%

-35.05%

Aktualna cena Omnia Protocol (OMNIA) wynosi $0.00314739. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OMNIA wahał się między $ 0.00296674 a $ 0.00392728, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OMNIA w historii to $ 0.724005, a najniższy to $ 0.00100478.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OMNIA zmieniły się o +1.89% w ciągu ostatniej godziny, o -16.83% w ciągu 24 godzin i o -35.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Omnia Protocol (OMNIA)

$ 106.49K
$ 106.49K

--
--

$ 309.70K
$ 309.70K

33.83M
33.83M

98,399,222.0
98,399,222.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Omnia Protocol wynosi $ 106.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OMNIA w obiegu wynosi 33.83M, przy całkowitej podaży 98399222.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 309.70K.

Historia ceny Omnia Protocol (OMNIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Omnia Protocol do USD wyniosła $ -0.000637230549329379.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Omnia Protocol do USD wyniosła $ -0.0015691026.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Omnia Protocol do USD wyniosła $ -0.0018348924.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Omnia Protocol do USD wyniosła $ -0.009018632189739051.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000637230549329379-16.83%
30 Dni$ -0.0015691026-49.85%
60 dni$ -0.0018348924-58.29%
90 dni$ -0.009018632189739051-74.12%

Co to jest Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Omnia Protocol (OMNIA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Omnia Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Omnia Protocol (OMNIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Omnia Protocol (OMNIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Omnia Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Omnia Protocol!

OMNIA na lokalne waluty

Tokenomika Omnia Protocol (OMNIA)

Zrozumienie tokenomiki Omnia Protocol (OMNIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OMNIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Omnia Protocol (OMNIA)

Jaka jest dziś wartość Omnia Protocol (OMNIA)?
Aktualna cena OMNIA w USD wynosi 0.00314739USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OMNIA do USD?
Aktualna cena OMNIA w USD wynosi $ 0.00314739. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Omnia Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla OMNIA wynosi $ 106.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OMNIA w obiegu?
W obiegu OMNIA znajduje się 33.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OMNIA?
OMNIA osiąga ATH w wysokości 0.724005 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OMNIA?
OMNIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00100478 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OMNIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OMNIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku OMNIA pójdzie wyżej?
OMNIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OMNIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:05:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Omnia Protocol (OMNIA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

