Informacje o cenie Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00296674 $ 0.00296674 $ 0.00296674 Minimum 24h $ 0.00392728 $ 0.00392728 $ 0.00392728 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00296674$ 0.00296674 $ 0.00296674 Maksimum 24h $ 0.00392728$ 0.00392728 $ 0.00392728 Historyczne maksimum $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Najniższa cena $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Zmiana ceny (1H) +1.89% Zmiana ceny (1D) -16.83% Zmiana ceny (7D) -35.05% Zmiana ceny (7D) -35.05%

Aktualna cena Omnia Protocol (OMNIA) wynosi $0.00314739. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OMNIA wahał się między $ 0.00296674 a $ 0.00392728, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OMNIA w historii to $ 0.724005, a najniższy to $ 0.00100478.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OMNIA zmieniły się o +1.89% w ciągu ostatniej godziny, o -16.83% w ciągu 24 godzin i o -35.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Omnia Protocol (OMNIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 106.49K$ 106.49K $ 106.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 309.70K$ 309.70K $ 309.70K Podaż w obiegu 33.83M 33.83M 33.83M Całkowita podaż 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Omnia Protocol wynosi $ 106.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OMNIA w obiegu wynosi 33.83M, przy całkowitej podaży 98399222.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 309.70K.