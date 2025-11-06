Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Omnia Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość OMNIA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Omnia Protocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Omnia Protocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Omnia Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003072. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Omnia Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003226. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OMNIA na 2027 rok wyniesie $ 0.003387 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OMNIA na 2028 rok wyniesie $ 0.003556 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OMNIA w 2029 roku wyniesie $ 0.003734 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OMNIA w 2030 roku wyniesie $ 0.003921 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Omnia Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006387. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Omnia Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010404. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003072 0.00%

2026 $ 0.003226 5.00%

2027 $ 0.003387 10.25%

2028 $ 0.003556 15.76%

2029 $ 0.003734 21.55%

2030 $ 0.003921 27.63%

2031 $ 0.004117 34.01%

2032 $ 0.004323 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004539 47.75%

2034 $ 0.004766 55.13%

2035 $ 0.005004 62.89%

2036 $ 0.005254 71.03%

2037 $ 0.005517 79.59%

2038 $ 0.005793 88.56%

2039 $ 0.006083 97.99%

2040 $ 0.006387 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Omnia Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003072 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003072 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003075 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003085 0.41% Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na dziś Przewidywana cena dla OMNIA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003072 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Omnia Protocol (OMNIA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OMNIA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003072 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Omnia Protocol (OMNIA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OMNIA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003075 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Omnia Protocol (OMNIA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OMNIA wynosi $0.003085 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Omnia Protocol Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 106.71K$ 106.71K $ 106.71K Podaż w obiegu 34.81M 34.81M 34.81M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OMNIA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto OMNIA ma podaż w obiegu wynoszącą 34.81M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 106.71K. Zobacz na żywo cenę OMNIA

Historyczna cena Omnia Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Omnia Protocol, cena Omnia Protocol wynosi 0.003072USD. Podaż w obiegu Omnia Protocol (OMNIA) wynosi 34.81M OMNIA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $106,705 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -4.42% $ -0.000142 $ 0.003777 $ 0.002987

7 D -33.55% $ -0.001031 $ 0.006226 $ 0.002966

30 Dni -50.66% $ -0.001556 $ 0.006226 $ 0.002966 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Omnia Protocol zanotował zmianę ceny o $-0.000142 , co stanowi -4.42% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Omnia Protocol osiągnął maksimum na poziomie $0.006226 i minimum na poziomie $0.002966 . Zanotowano zmianę ceny o -33.55% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OMNIA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Omnia Protocol o -50.66% , co odpowiada około $-0.001556 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OMNIA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Omnia Protocol (OMNIA)? Moduł predykcji ceny Omnia Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OMNIA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Omnia Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OMNIA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Omnia Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OMNIA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OMNIA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Omnia Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny OMNIA jest ważna?

Prognozy cen OMNIA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w OMNIA? Według Twoich prognoz OMNIA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny OMNIA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Omnia Protocol (OMNIA), przewidywana cena OMNIA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 OMNIA w 2026 roku? Cena 1 Omnia Protocol (OMNIA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OMNIA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena OMNIA w 2027 roku? Omnia Protocol (OMNIA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OMNIA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OMNIA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Omnia Protocol (OMNIA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OMNIA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Omnia Protocol (OMNIA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 OMNIA w 2030 roku? Cena 1 Omnia Protocol (OMNIA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OMNIA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny OMNIA na 2040 rok? Omnia Protocol (OMNIA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OMNIA do 2040 roku.