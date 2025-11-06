Informacje o cenie ODIN Tools (ODIN) (USD)

Aktualna cena ODIN Tools (ODIN) wynosi $0.0032855. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODIN wahał się między $ 0.00302478 a $ 0.00337415, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODIN w historii to $ 0.00779732, a najniższy to $ 0.00201723.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODIN zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +6.29% w ciągu 24 godzin i o -20.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ODIN Tools (ODIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 244.78K$ 244.78K $ 244.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 302.27K$ 302.27K $ 302.27K Podaż w obiegu 74.51M 74.51M 74.51M Całkowita podaż 92,011,790.73952852 92,011,790.73952852 92,011,790.73952852

Obecna kapitalizacja rynkowa ODIN Tools wynosi $ 244.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODIN w obiegu wynosi 74.51M, przy całkowitej podaży 92011790.73952852. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 302.27K.