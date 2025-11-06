GiełdaDEX+
Aktualna cena ODIN Tools to 0.0032855 USD. Śledź aktualizacje cen ODIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ODIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ODIN

Informacje o cenie ODIN

Czym jest ODIN

Biała księga ODIN

Oficjalna strona internetowa ODIN

Tokenomika ODIN

Prognoza cen ODIN

Cena ODIN Tools (ODIN)

Aktualna cena 1 ODIN do USD:

$0.0032855
$0.0032855
+6.20%1D
USD
ODIN Tools (ODIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:04:22 (UTC+8)

Informacje o cenie ODIN Tools (ODIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00302478
$ 0.00302478
Minimum 24h
$ 0.00337415
$ 0.00337415
Maksimum 24h

$ 0.00302478
$ 0.00302478

$ 0.00337415
$ 0.00337415

$ 0.00779732
$ 0.00779732

$ 0.00201723
$ 0.00201723

-0.19%

+6.29%

-20.91%

-20.91%

Aktualna cena ODIN Tools (ODIN) wynosi $0.0032855. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ODIN wahał się między $ 0.00302478 a $ 0.00337415, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ODIN w historii to $ 0.00779732, a najniższy to $ 0.00201723.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ODIN zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +6.29% w ciągu 24 godzin i o -20.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ODIN Tools (ODIN)

$ 244.78K
$ 244.78K

--
--

$ 302.27K
$ 302.27K

74.51M
74.51M

92,011,790.73952852
92,011,790.73952852

Obecna kapitalizacja rynkowa ODIN Tools wynosi $ 244.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ODIN w obiegu wynosi 74.51M, przy całkowitej podaży 92011790.73952852. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 302.27K.

Historia ceny ODIN Tools (ODIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ODIN Tools do USD wyniosła $ +0.00019437.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ODIN Tools do USD wyniosła $ -0.0009013572.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ODIN Tools do USD wyniosła $ -0.0013150742.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ODIN Tools do USD wyniosła $ -0.000356558384651607.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00019437+6.29%
30 Dni$ -0.0009013572-27.43%
60 dni$ -0.0013150742-40.02%
90 dni$ -0.000356558384651607-9.79%

Co to jest ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

Zasoby dla ODIN Tools (ODIN)

Prognoza ceny ODIN Tools (w USD)

Jaka będzie wartość ODIN Tools (ODIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ODIN Tools (ODIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ODIN Tools.

Sprawdź teraz prognozę ceny ODIN Tools!

ODIN na lokalne waluty

Tokenomika ODIN Tools (ODIN)

Zrozumienie tokenomiki ODIN Tools (ODIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ODINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ODIN Tools (ODIN)

Jaka jest dziś wartość ODIN Tools (ODIN)?
Aktualna cena ODIN w USD wynosi 0.0032855USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ODIN do USD?
Aktualna cena ODIN w USD wynosi $ 0.0032855. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ODIN Tools?
Kapitalizacja rynkowa dla ODIN wynosi $ 244.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ODIN w obiegu?
W obiegu ODIN znajduje się 74.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ODIN?
ODIN osiąga ATH w wysokości 0.00779732 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ODIN?
ODIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00201723 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ODIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ODIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku ODIN pójdzie wyżej?
ODIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ODIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:04:22 (UTC+8)

$103,037.82

$3,373.26

$158.58

$1.0000

$1,478.00

$103,037.82

$3,373.26

$2.3220

$158.58

$1.0807

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000801

$0.2189

$0.000006250

$0.23797

$0.000000000000000000003980

