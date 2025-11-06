Informacje o cenie Nyla AI (NYLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00203516 $ 0.00203516 $ 0.00203516 Minimum 24h $ 0.00250004 $ 0.00250004 $ 0.00250004 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00203516$ 0.00203516 $ 0.00203516 Maksimum 24h $ 0.00250004$ 0.00250004 $ 0.00250004 Historyczne maksimum $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Najniższa cena $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 Zmiana ceny (1H) +0.39% Zmiana ceny (1D) +8.36% Zmiana ceny (7D) -11.51% Zmiana ceny (7D) -11.51%

Aktualna cena Nyla AI (NYLA) wynosi $0.00244892. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYLA wahał się między $ 0.00203516 a $ 0.00250004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYLA w historii to $ 0.00976394, a najniższy to $ 0.00131479.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYLA zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o +8.36% w ciągu 24 godzin i o -11.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyla AI (NYLA)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyla AI wynosi $ 2.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYLA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999986790.43. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.45M.