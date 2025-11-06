GiełdaDEX+
Aktualna cena Nyla AI to 0.00244892 USD. Śledź aktualizacje cen NYLA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NYLA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Nyla AI (NYLA)

Aktualna cena 1 NYLA do USD:

+8.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Nyla AI (NYLA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Nyla AI (NYLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena Nyla AI (NYLA) wynosi $0.00244892. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYLA wahał się między $ 0.00203516 a $ 0.00250004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYLA w historii to $ 0.00976394, a najniższy to $ 0.00131479.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYLA zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o +8.36% w ciągu 24 godzin i o -11.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyla AI (NYLA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyla AI wynosi $ 2.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYLA w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999986790.43. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.45M.

Historia ceny Nyla AI (NYLA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nyla AI do USD wyniosła $ +0.00018892.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nyla AI do USD wyniosła $ -0.0006171430.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nyla AI do USD wyniosła $ -0.0016075795.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nyla AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00018892+8.36%
30 Dni$ -0.0006171430-25.20%
60 dni$ -0.0016075795-65.64%
90 dni$ 0--

Co to jest Nyla AI (NYLA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nyla AI (NYLA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nyla AI (w USD)

Jaka będzie wartość Nyla AI (NYLA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nyla AI (NYLA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nyla AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nyla AI!

NYLA na lokalne waluty

Tokenomika Nyla AI (NYLA)

Zrozumienie tokenomiki Nyla AI (NYLA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NYLAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nyla AI (NYLA)

Jaka jest dziś wartość Nyla AI (NYLA)?
Aktualna cena NYLA w USD wynosi 0.00244892USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NYLA do USD?
Aktualna cena NYLA w USD wynosi $ 0.00244892. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nyla AI?
Kapitalizacja rynkowa dla NYLA wynosi $ 2.45M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NYLA w obiegu?
W obiegu NYLA znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NYLA?
NYLA osiąga ATH w wysokości 0.00976394 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NYLA?
NYLA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00131479 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NYLA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NYLA wynosi -- USD.
Czy w tym roku NYLA pójdzie wyżej?
NYLA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NYLA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:58:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

