Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Nyla AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Nyla AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Nyla AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002405. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Nyla AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002525. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NYLA na 2027 rok wyniesie $ 0.002651 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NYLA na 2028 rok wyniesie $ 0.002784 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NYLA w 2029 roku wyniesie $ 0.002923 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NYLA w 2030 roku wyniesie $ 0.003069 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Nyla AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004999. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Nyla AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008144. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002405 0.00%

2026 $ 0.002525 5.00%

2027 $ 0.002651 10.25%

2028 $ 0.002784 15.76%

2029 $ 0.002923 21.55%

2030 $ 0.003069 27.63%

2031 $ 0.003222 34.01%

2032 $ 0.003384 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003553 47.75%

2034 $ 0.003730 55.13%

2035 $ 0.003917 62.89%

2036 $ 0.004113 71.03%

2037 $ 0.004319 79.59%

2038 $ 0.004535 88.56%

2039 $ 0.004761 97.99%

2040 $ 0.004999 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Nyla AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002405 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002405 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002407 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002414 0.41% Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na dziś Przewidywana cena dla NYLA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002405 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Nyla AI (NYLA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NYLA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002405 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Nyla AI (NYLA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NYLA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002407 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Nyla AI (NYLA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NYLA wynosi $0.002414 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Nyla AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NYLA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto NYLA ma podaż w obiegu wynoszącą 999.99M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.43M. Zobacz na żywo cenę NYLA

Historyczna cena Nyla AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Nyla AI, cena Nyla AI wynosi 0.002405USD. Podaż w obiegu Nyla AI (NYLA) wynosi 999.99M NYLA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,432,862 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 10.88% $ 0.000236 $ 0.002500 $ 0.002035

7 D -11.41% $ -0.000274 $ 0.003572 $ 0.002043

30 Dni -18.87% $ -0.000454 $ 0.003572 $ 0.002043 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Nyla AI zanotował zmianę ceny o $0.000236 , co stanowi 10.88% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Nyla AI osiągnął maksimum na poziomie $0.003572 i minimum na poziomie $0.002043 . Zanotowano zmianę ceny o -11.41% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NYLA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Nyla AI o -18.87% , co odpowiada około $-0.000454 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NYLA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Nyla AI (NYLA)? Moduł predykcji ceny Nyla AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NYLA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Nyla AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NYLA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Nyla AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NYLA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NYLA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Nyla AI.

Dlaczego prognoaza ceny NYLA jest ważna?

Prognozy cen NYLA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NYLA? Według Twoich prognoz NYLA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NYLA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Nyla AI (NYLA), przewidywana cena NYLA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NYLA w 2026 roku? Cena 1 Nyla AI (NYLA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NYLA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NYLA w 2027 roku? Nyla AI (NYLA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NYLA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NYLA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nyla AI (NYLA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NYLA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nyla AI (NYLA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NYLA w 2030 roku? Cena 1 Nyla AI (NYLA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NYLA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NYLA na 2040 rok? Nyla AI (NYLA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NYLA do 2040 roku.