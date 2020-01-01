Poznaj tokenomikę NumberGoUpTech (TECH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TECH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NumberGoUpTech (TECH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TECH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NumberGoUpTech (TECH) / Tokenomika / Tokenomika NumberGoUpTech (TECH) Odkryj kluczowe informacje o NumberGoUpTech (TECH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NumberGoUpTech (TECH) An Avalanche community meme coin that is focused on the TECH. An Avalanche community meme coin that is focused on the TECH. Oficjalna strona internetowa: https://techimproving.com/ Kup TECH teraz! Tokenomika i analiza cenowa NumberGoUpTech (TECH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NumberGoUpTech (TECH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.22K Całkowita podaż: $ 65.24B Podaż w obiegu: $ 65.24B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.22K Historyczne maksimum: $ 0.00071068 Historyczne minimum: $ 0.00000174 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NumberGoUpTech (TECH) Tokenomika NumberGoUpTech (TECH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NumberGoUpTech (TECH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TECH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TECH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTECH tokenomikę, poznaj cenę tokena TECHna żywo! Prognoza ceny TECH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TECH? Nasza strona z prognozami cen TECH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TECH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.