Informacje o Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd's of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Oficjalna strona internetowa: https://nsure.network/ Tokenomika i analiza cenowa Nsure Network (NSURE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nsure Network (NSURE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.46K Całkowita podaż: $ 67.53M Podaż w obiegu: $ 23.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 135.06K Historyczne maksimum: $ 3.42 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00200011 Tokenomika Nsure Network (NSURE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nsure Network (NSURE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NSURE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NSURE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.