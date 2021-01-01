Poznaj tokenomikę NFTrade (NFTD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NFTrade (NFTD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NFTrade (NFTD) / Tokenomika / Tokenomika NFTrade (NFTD) Odkryj kluczowe informacje o NFTrade (NFTD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NFTrade (NFTD) NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Oficjalna strona internetowa: https://nftrade.com Kapitalizacja rynkowa: $ 100.01K $ 100.01K $ 100.01K Całkowita podaż: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Podaż w obiegu: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 289.83K $ 289.83K $ 289.83K Historyczne maksimum: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Historyczne minimum: $ 0.00197081 $ 0.00197081 $ 0.00197081 Aktualna cena: $ 0.00214685 $ 0.00214685 $ 0.00214685 Dowiedz się więcej o cenie NFTrade (NFTD) Tokenomika NFTrade (NFTD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFTrade (NFTD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFTD tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTDna żywo! Prognoza ceny NFTD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFTD? Nasza strona z prognozami cen NFTD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFTD już teraz! 