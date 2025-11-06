GiełdaDEX+
Aktualna cena NeverPay to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NPAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NPAY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NPAY

Informacje o cenie NPAY

Czym jest NPAY

Oficjalna strona internetowa NPAY

Tokenomika NPAY

Prognoza cen NPAY

Cena NeverPay (NPAY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NPAY do USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
NeverPay (NPAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:08 (UTC+8)

Informacje o cenie NeverPay (NPAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-0.18%

-36.33%

-36.33%

Aktualna cena NeverPay (NPAY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NPAY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NPAY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NPAY zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -36.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NeverPay (NPAY)

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

--
----

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

998.99M
998.99M 998.99M

998,989,574.099795
998,989,574.099795 998,989,574.099795

Obecna kapitalizacja rynkowa NeverPay wynosi $ 9.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NPAY w obiegu wynosi 998.99M, przy całkowitej podaży 998989574.099795. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.02K.

Historia ceny NeverPay (NPAY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NeverPay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NeverPay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NeverPay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NeverPay do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.18%
30 Dni$ 0-51.23%
60 dni$ 0-56.03%
90 dni$ 0--

Co to jest NeverPay (NPAY)

NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NeverPay (NPAY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NeverPay (w USD)

Jaka będzie wartość NeverPay (NPAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NeverPay (NPAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NeverPay.

Sprawdź teraz prognozę ceny NeverPay!

NPAY na lokalne waluty

Tokenomika NeverPay (NPAY)

Zrozumienie tokenomiki NeverPay (NPAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NPAYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NeverPay (NPAY)

Jaka jest dziś wartość NeverPay (NPAY)?
Aktualna cena NPAY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NPAY do USD?
Aktualna cena NPAY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NeverPay?
Kapitalizacja rynkowa dla NPAY wynosi $ 9.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NPAY w obiegu?
W obiegu NPAY znajduje się 998.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NPAY?
NPAY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NPAY?
NPAY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NPAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NPAY wynosi -- USD.
Czy w tym roku NPAY pójdzie wyżej?
NPAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NPAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe NeverPay (NPAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

