Informacje o NerveFlux (NERVE) The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Oficjalna strona internetowa: https://nerveflux.io/ Kup NERVE teraz! Tokenomika i analiza cenowa NerveFlux (NERVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NerveFlux (NERVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.19K $ 18.19K $ 18.19K Całkowita podaż: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Podaż w obiegu: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 76.17K $ 76.17K $ 76.17K Historyczne maksimum: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00041267 $ 0.00041267 $ 0.00041267 Dowiedz się więcej o cenie NerveFlux (NERVE) Tokenomika NerveFlux (NERVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NerveFlux (NERVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NERVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NERVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNERVE tokenomikę, poznaj cenę tokena NERVEna żywo! Prognoza ceny NERVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NERVE? Nasza strona z prognozami cen NERVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NERVE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.