Giełda MEXC / Cena krypto / MUT (MUT) / Tokenomika / Tokenomika MUT (MUT) Odkryj kluczowe informacje o MUT (MUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MUT (MUT) The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Oficjalna strona internetowa: https://muttoken.com/ Kup MUT teraz! Tokenomika i analiza cenowa MUT (MUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MUT (MUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.84K $ 3.84K $ 3.84K Całkowita podaż: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Podaż w obiegu: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.84K $ 3.84K $ 3.84K Historyczne maksimum: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MUT (MUT) Tokenomika MUT (MUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MUT (MUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUT tokenomikę, poznaj cenę tokena MUTna żywo! Prognoza ceny MUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUT? Nasza strona z prognozami cen MUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.