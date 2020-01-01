Tokenomika Munch (MUNCH)
Informacje o Munch (MUNCH)
While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins.
Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease.
Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch.
We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well.
We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it.
Thank you.
Tokenomika i analiza cenowa Munch (MUNCH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Munch (MUNCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Munch (MUNCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Munch (MUNCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MUNCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUNCH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMUNCH tokenomikę, poznaj cenę tokena MUNCHna żywo!
