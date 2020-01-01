Poznaj tokenomikę Motion (MOTION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Motion (MOTION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOTION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Motion (MOTION) Odkryj kluczowe informacje o Motion (MOTION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Motion (MOTION) "We all got motion here" isn't just a phrase it's the ethos of a community that moves with purpose, style, and energy. This project captures the culture of constant progression, collective ambition, and shared momentum. Rooted in the language of digital youth and crypto-native expression, it turns motion into meaning. Whether you're trading, building, or vibing, this token represents forward movement. The project is a rallying cry for those who never sit still. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1942024537446445422 Kup MOTION teraz! Tokenomika i analiza cenowa Motion (MOTION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Motion (MOTION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.65K $ 27.65K $ 27.65K Całkowita podaż: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Podaż w obiegu: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.65K $ 27.65K $ 27.65K Historyczne maksimum: $ 0.00139984 $ 0.00139984 $ 0.00139984 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Motion (MOTION) Tokenomika Motion (MOTION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Motion (MOTION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOTION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOTION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOTION tokenomikę, poznaj cenę tokena MOTIONna żywo! Prognoza ceny MOTION Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOTION? Nasza strona z prognozami cen MOTION łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOTION już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.