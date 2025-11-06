Informacje o cenie Moolah (MOOLAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00429371 $ 0.00429371 $ 0.00429371 Minimum 24h $ 0.00626852 $ 0.00626852 $ 0.00626852 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00429371$ 0.00429371 $ 0.00429371 Maksimum 24h $ 0.00626852$ 0.00626852 $ 0.00626852 Historyczne maksimum $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 Najniższa cena $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) -30.38% Zmiana ceny (7D) -56.06% Zmiana ceny (7D) -56.06%

Aktualna cena Moolah (MOOLAH) wynosi $0.00436122. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOOLAH wahał się między $ 0.00429371 a $ 0.00626852, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOOLAH w historii to $ 0.01318652, a najniższy to $ 0.0034949.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOOLAH zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -30.38% w ciągu 24 godzin i o -56.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moolah (MOOLAH)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Moolah wynosi $ 4.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOOLAH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.36M.