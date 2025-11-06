GiełdaDEX+
Aktualna cena Moolah to 0.00436122 USD. Śledź aktualizacje cen MOOLAH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOOLAH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOOLAH

Informacje o cenie MOOLAH

Czym jest MOOLAH

Oficjalna strona internetowa MOOLAH

Tokenomika MOOLAH

Prognoza cen MOOLAH

Logo Moolah

Cena Moolah (MOOLAH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOOLAH do USD:

$0.00436332
$0.00436332
-30.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Moolah (MOOLAH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Moolah (MOOLAH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00429371
$ 0.00429371$ 0.00429371
Minimum 24h
$ 0.00626852
$ 0.00626852$ 0.00626852
Maksimum 24h

$ 0.00429371
$ 0.00429371$ 0.00429371

$ 0.00626852
$ 0.00626852$ 0.00626852

$ 0.01318652
$ 0.01318652$ 0.01318652

$ 0.0034949
$ 0.0034949$ 0.0034949

+0.49%

-30.38%

-56.06%

-56.06%

Aktualna cena Moolah (MOOLAH) wynosi $0.00436122. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOOLAH wahał się między $ 0.00429371 a $ 0.00626852, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOOLAH w historii to $ 0.01318652, a najniższy to $ 0.0034949.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOOLAH zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -30.38% w ciągu 24 godzin i o -56.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Moolah (MOOLAH)

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

--
----

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Moolah wynosi $ 4.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOOLAH w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.36M.

Historia ceny Moolah (MOOLAH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Moolah do USD wyniosła $ -0.001903977778395246.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Moolah do USD wyniosła $ -0.0010937106.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Moolah do USD wyniosła $ -0.0019166558.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Moolah do USD wyniosła $ -0.002771945763565458.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001903977778395246-30.38%
30 Dni$ -0.0010937106-25.07%
60 dni$ -0.0019166558-43.94%
90 dni$ -0.002771945763565458-38.85%

Co to jest Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Moolah (MOOLAH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Moolah (w USD)

Jaka będzie wartość Moolah (MOOLAH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Moolah (MOOLAH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Moolah.

Sprawdź teraz prognozę ceny Moolah!

MOOLAH na lokalne waluty

Tokenomika Moolah (MOOLAH)

Zrozumienie tokenomiki Moolah (MOOLAH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOOLAHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Moolah (MOOLAH)

Jaka jest dziś wartość Moolah (MOOLAH)?
Aktualna cena MOOLAH w USD wynosi 0.00436122USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOOLAH do USD?
Aktualna cena MOOLAH w USD wynosi $ 0.00436122. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Moolah?
Kapitalizacja rynkowa dla MOOLAH wynosi $ 4.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOOLAH w obiegu?
W obiegu MOOLAH znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOOLAH?
MOOLAH osiąga ATH w wysokości 0.01318652 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOOLAH?
MOOLAH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0034949 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOOLAH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOOLAH wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOOLAH pójdzie wyżej?
MOOLAH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOOLAH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:35 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

