Informacje o cenie Modulr (EMDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 Minimum 24h $ 6.7 $ 6.7 $ 6.7 Maksimum 24h Minimum 24h $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Maksimum 24h $ 6.7$ 6.7 $ 6.7 Historyczne maksimum $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Najniższa cena $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Zmiana ceny (1H) +1.00% Zmiana ceny (1D) +47.46% Zmiana ceny (7D) -9.08% Zmiana ceny (7D) -9.08%

Aktualna cena Modulr (EMDR) wynosi $6.71. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EMDR wahał się między $ 4.51 a $ 6.7, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EMDR w historii to $ 80.59, a najniższy to $ 3.24.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EMDR zmieniły się o +1.00% w ciągu ostatniej godziny, o +47.46% w ciągu 24 godzin i o -9.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Modulr (EMDR)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Podaż w obiegu 720.18K 720.18K 720.18K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Modulr wynosi $ 4.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EMDR w obiegu wynosi 720.18K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.70M.