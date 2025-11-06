GiełdaDEX+
Więcej informacji o MIBNB

Informacje o cenie MIBNB

Czym jest MIBNB

Oficjalna strona internetowa MIBNB

Tokenomika MIBNB

Prognoza cen MIBNB

Aktualna cena 1 MIBNB do USD:

$954.15
$954.15
+1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 929.47
$ 929.47
Minimum 24h
$ 959.3
$ 959.3
Maksimum 24h

$ 929.47
$ 929.47

$ 959.3
$ 959.3

$ 1,341.21
$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92

+0.65%

+1.52%

-13.84%

-13.84%

Aktualna cena Mitosis EOL BNB (MIBNB) wynosi $954.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIBNB wahał się między $ 929.47 a $ 959.3, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIBNB w historii to $ 1,341.21, a najniższy to $ 824.92.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIBNB zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +1.52% w ciągu 24 godzin i o -13.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 2.16M
$ 2.16M

--
--

$ 2.16M
$ 2.16M

2.26K
2.26K

2,264.698011719617
2,264.698011719617

Obecna kapitalizacja rynkowa Mitosis EOL BNB wynosi $ 2.16M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIBNB w obiegu wynosi 2.26K, przy całkowitej podaży 2264.698011719617. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.16M.

Historia ceny Mitosis EOL BNB (MIBNB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mitosis EOL BNB do USD wyniosła $ +14.3.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mitosis EOL BNB do USD wyniosła $ -196.4282842950.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mitosis EOL BNB do USD wyniosła $ +105.2929332900.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mitosis EOL BNB do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +14.3+1.52%
30 Dni$ -196.4282842950-20.58%
60 dni$ +105.2929332900+11.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Mitosis EOL BNB (w USD)

Jaka będzie wartość Mitosis EOL BNB (MIBNB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mitosis EOL BNB (MIBNB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mitosis EOL BNB.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mitosis EOL BNB!

MIBNB na lokalne waluty

Tokenomika Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Zrozumienie tokenomiki Mitosis EOL BNB (MIBNB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MIBNBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Jaka jest dziś wartość Mitosis EOL BNB (MIBNB)?
Aktualna cena MIBNB w USD wynosi 954.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MIBNB do USD?
Aktualna cena MIBNB w USD wynosi $ 954.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mitosis EOL BNB?
Kapitalizacja rynkowa dla MIBNB wynosi $ 2.16M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MIBNB w obiegu?
W obiegu MIBNB znajduje się 2.26K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MIBNB?
MIBNB osiąga ATH w wysokości 1,341.21 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MIBNB?
MIBNB zaliczył cenę ATL w wysokości 824.92 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MIBNB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MIBNB wynosi -- USD.
Czy w tym roku MIBNB pójdzie wyżej?
MIBNB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MIBNB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:54:07 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,658.90

$3,433.97

$162.39

$1.0000

$1,477.91

$103,658.90

$3,433.97

$2.3613

$162.39

$1.1501

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03553

$0.00387

$0.000009337

$0.2299

$0.0000000588

$1.5214

$0.01886

