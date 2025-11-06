Informacje o cenie Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 929.47 $ 929.47 $ 929.47 Minimum 24h $ 959.3 $ 959.3 $ 959.3 Maksimum 24h Minimum 24h $ 929.47$ 929.47 $ 929.47 Maksimum 24h $ 959.3$ 959.3 $ 959.3 Historyczne maksimum $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Najniższa cena $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +1.52% Zmiana ceny (7D) -13.84% Zmiana ceny (7D) -13.84%

Aktualna cena Mitosis EOL BNB (MIBNB) wynosi $954.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIBNB wahał się między $ 929.47 a $ 959.3, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MIBNB w historii to $ 1,341.21, a najniższy to $ 824.92.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MIBNB zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +1.52% w ciągu 24 godzin i o -13.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Podaż w obiegu 2.26K 2.26K 2.26K Całkowita podaż 2,264.698011719617 2,264.698011719617 2,264.698011719617

Obecna kapitalizacja rynkowa Mitosis EOL BNB wynosi $ 2.16M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIBNB w obiegu wynosi 2.26K, przy całkowitej podaży 2264.698011719617. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.16M.