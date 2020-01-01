Poznaj tokenomikę Mithrandir Token (MITHR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MITHR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mithrandir Token (MITHR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MITHR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Mithrandir Token (MITHR) Odkryj kluczowe informacje o Mithrandir Token (MITHR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Mithrandir Token (MITHR)

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

Oficjalna strona internetowa: https://www.mithr.io/
Biała księga: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Mithrandir Token (MITHR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mithrandir Token (MITHR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 157.08K
Całkowita podaż: $ 420.00M
Podaż w obiegu: $ 27.78M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.38M
Historyczne maksimum: $ 0.00747245
Historyczne minimum: $ 0.00294158
Aktualna cena: $ 0.00565532

Tokenomika Mithrandir Token (MITHR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Mithrandir Token (MITHR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MITHR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MITHR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.