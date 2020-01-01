Poznaj tokenomikę MindWaveDAO (NILA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NILA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MindWaveDAO (NILA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NILA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MindWaveDAO (NILA) / Tokenomika / Tokenomika MindWaveDAO (NILA) Odkryj kluczowe informacje o MindWaveDAO (NILA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MindWaveDAO (NILA) MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Oficjalna strona internetowa: https://www.mindwavedao.com/ Biała księga: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf Kup NILA teraz! Tokenomika i analiza cenowa MindWaveDAO (NILA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MindWaveDAO (NILA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.52M $ 53.52M $ 53.52M Całkowita podaż: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Podaż w obiegu: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.12M $ 67.12M $ 67.12M Historyczne maksimum: $ 0.39007 $ 0.39007 $ 0.39007 Historyczne minimum: $ 0.03000714 $ 0.03000714 $ 0.03000714 Aktualna cena: $ 0.063507 $ 0.063507 $ 0.063507 Dowiedz się więcej o cenie MindWaveDAO (NILA) Tokenomika MindWaveDAO (NILA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MindWaveDAO (NILA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NILA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NILA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNILA tokenomikę, poznaj cenę tokena NILAna żywo! Prognoza ceny NILA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NILA? Nasza strona z prognozami cen NILA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NILA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.