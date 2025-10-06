Informacje o cenie Midas mMEV (MMEV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Minimum 24h $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Maksimum 24h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Historyczne maksimum $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Najniższa cena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.17% Zmiana ceny (7D) +0.17%

Aktualna cena Midas mMEV (MMEV) wynosi $1.073. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMEV wahał się między $ 1.073 a $ 1.073, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMEV w historii to $ 1.073, a najniższy to $ 1.011.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMEV zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mMEV (MMEV)

Kapitalizacja rynkowa $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Podaż w obiegu 275.88K 275.88K 275.88K Całkowita podaż 59,089,652.40250393 59,089,652.40250393 59,089,652.40250393

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mMEV wynosi $ 294.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMEV w obiegu wynosi 275.88K, przy całkowitej podaży 59089652.40250393. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 68.86M.