Aktualna cena Midas mMEV to 1.073 USD. Śledź aktualizacje cen MMEV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MMEV łatwo w MEXC już teraz.

Cena Midas mMEV (MMEV)

Aktualna cena 1 MMEV do USD:

$1.073
$1.073
0.00%1D
Midas mMEV (MMEV) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Midas mMEV (MMEV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.073
$ 1.073
Minimum 24h
$ 1.073
$ 1.073
Maksimum 24h

$ 1.073
$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Aktualna cena Midas mMEV (MMEV) wynosi $1.073. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMEV wahał się między $ 1.073 a $ 1.073, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMEV w historii to $ 1.073, a najniższy to $ 1.011.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMEV zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mMEV (MMEV)

$ 294.20K
$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M

275.88K
275.88K

59,089,652.40250393
59,089,652.40250393

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mMEV wynosi $ 294.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMEV w obiegu wynosi 275.88K, przy całkowitej podaży 59089652.40250393. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 68.86M.

Historia ceny Midas mMEV (MMEV) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas mMEV do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas mMEV do USD wyniosła $ +0.0096993835.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas mMEV do USD wyniosła $ +0.0210686769.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas mMEV do USD wyniosła $ +0.03129241.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ +0.0096993835+0.90%
60 dni$ +0.0210686769+1.96%
90 dni$ +0.03129241+3.00%

Co to jest Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Midas mMEV (MMEV)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Midas mMEV (w USD)

Jaka będzie wartość Midas mMEV (MMEV) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Midas mMEV (MMEV) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Midas mMEV.

Sprawdź teraz prognozę ceny Midas mMEV!

MMEV na lokalne waluty

Tokenomika Midas mMEV (MMEV)

Zrozumienie tokenomiki Midas mMEV (MMEV) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MMEVjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Midas mMEV (MMEV)

Jaka jest dziś wartość Midas mMEV (MMEV)?
Aktualna cena MMEV w USD wynosi 1.073USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MMEV do USD?
Aktualna cena MMEV w USD wynosi $ 1.073. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Midas mMEV?
Kapitalizacja rynkowa dla MMEV wynosi $ 294.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MMEV w obiegu?
W obiegu MMEV znajduje się 275.88K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MMEV?
MMEV osiąga ATH w wysokości 1.073 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MMEV?
MMEV zaliczył cenę ATL w wysokości 1.011 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MMEV?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MMEV wynosi -- USD.
Czy w tym roku MMEV pójdzie wyżej?
MMEV może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MMEV, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.