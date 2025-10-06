Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) (USD)

Sprawdź prognozy cen Midas mMEV na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MMEV w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MMEV

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Midas mMEV % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Midas mMEV na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mMEV może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.073. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mMEV może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.1266. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMEV na 2027 rok wyniesie $ 1.1829 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMEV na 2028 rok wyniesie $ 1.2421 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMEV w 2029 roku wyniesie $ 1.3042 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMEV w 2030 roku wyniesie $ 1.3694 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Midas mMEV może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.2306. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Midas mMEV może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.6335. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.073 0.00%

2026 $ 1.1266 5.00%

2027 $ 1.1829 10.25%

2028 $ 1.2421 15.76%

2029 $ 1.3042 21.55%

2030 $ 1.3694 27.63%

2031 $ 1.4379 34.01%

2032 $ 1.5098 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5853 47.75%

2034 $ 1.6645 55.13%

2035 $ 1.7478 62.89%

2036 $ 1.8351 71.03%

2037 $ 1.9269 79.59%

2038 $ 2.0233 88.56%

2039 $ 2.1244 97.99%

2040 $ 2.2306 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Midas mMEV na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.073 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 1.0731 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0740 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 1.0774 0.41% Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na dziś Przewidywana cena dla MMEV w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.073 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Midas mMEV (MMEV) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MMEV z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0731 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Midas mMEV (MMEV) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MMEV, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0740 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Midas mMEV (MMEV) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MMEV wynosi $1.0774 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Midas mMEV Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Podaż w obiegu 275.88K 275.88K 275.88K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MMEV to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MMEV ma podaż w obiegu wynoszącą 275.88K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 294.20K. Zobacz na żywo cenę MMEV

Historyczna cena Midas mMEV Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Midas mMEV, cena Midas mMEV wynosi 1.073USD. Podaż w obiegu Midas mMEV (MMEV) wynosi 275.88K MMEV , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $294,199 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 1.073 $ 1.073

7 D 0.17% $ 0.001775 $ 1.0727 $ 1.0631

30 Dni 0.90% $ 0.009699 $ 1.0727 $ 1.0631 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Midas mMEV zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Midas mMEV osiągnął maksimum na poziomie $1.0727 i minimum na poziomie $1.0631 . Zanotowano zmianę ceny o 0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MMEV do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Midas mMEV o 0.90% , co odpowiada około $0.009699 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MMEV.

Jak działa moduł przewidywania ceny Midas mMEV (MMEV)? Moduł predykcji ceny Midas mMEV to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MMEV. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Midas mMEV na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MMEV, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Midas mMEV. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MMEV. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MMEV, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Midas mMEV.

Dlaczego prognoaza ceny MMEV jest ważna?

Prognozy cen MMEV są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MMEV? Według Twoich prognoz MMEV osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MMEV na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Midas mMEV (MMEV), przewidywana cena MMEV osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MMEV w 2026 roku? Cena 1 Midas mMEV (MMEV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMEV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MMEV w 2027 roku? Midas mMEV (MMEV) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMEV do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMEV w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Midas mMEV (MMEV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMEV w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Midas mMEV (MMEV) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MMEV w 2030 roku? Cena 1 Midas mMEV (MMEV) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMEV wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MMEV na 2040 rok? Midas mMEV (MMEV) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMEV do 2040 roku. Zarejestruj się teraz