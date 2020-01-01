Poznaj tokenomikę Micro3 (MIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Micro3 (MIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Micro3 (MIRO) Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Oficjalna strona internetowa: https://micro3.io/ Kup MIRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Micro3 (MIRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Micro3 (MIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 524.90K Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 30.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.20M Historyczne maksimum: $ 0.02925122 Historyczne minimum: $ 0.01723978 Aktualna cena: $ 0.01734255 Dowiedz się więcej o cenie Micro3 (MIRO) Tokenomika Micro3 (MIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Micro3 (MIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MIROna żywo! Prognoza ceny MIRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIRO? Nasza strona z prognozami cen MIRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIRO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.