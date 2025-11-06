Informacje o cenie MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.008046 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.77% Zmiana ceny (1D) +0.04% Zmiana ceny (7D) -18.03%

Aktualna cena MexCrewn (MEXCREWN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEXCREWN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEXCREWN w historii to $ 0.008046, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEXCREWN zmieniły się o -0.77% w ciągu ostatniej godziny, o +0.04% w ciągu 24 godzin i o -18.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MexCrewn (MEXCREWN)

Kapitalizacja rynkowa $ 96.19K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 96.19K Podaż w obiegu 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MexCrewn wynosi $ 96.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEXCREWN w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.19K.