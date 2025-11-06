GiełdaDEX+
Aktualna cena Meter Stable to 0.497254 USD. Śledź aktualizacje cen MTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MTR

Informacje o cenie MTR

Czym jest MTR

Oficjalna strona internetowa MTR

Tokenomika MTR

Prognoza cen MTR

Cena Meter Stable (MTR)

Aktualna cena 1 MTR do USD:

$0.497235
$0.497235
+2.40%1D
Meter Stable (MTR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Meter Stable (MTR) (USD)

$ 0.485448
$ 0.485448
$ 0.534486
$ 0.534486
$ 0.485448
$ 0.485448

$ 0.534486
$ 0.534486

$ 32.69
$ 32.69

$ 0.181504
$ 0.181504

-0.12%

+2.43%

-5.70%

-5.70%

Aktualna cena Meter Stable (MTR) wynosi $0.497254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTR wahał się między $ 0.485448 a $ 0.534486, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTR w historii to $ 32.69, a najniższy to $ 0.181504.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTR zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +2.43% w ciągu 24 godzin i o -5.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meter Stable (MTR)

$ 194.79K
$ 194.79K

--
--

$ 194.79K
$ 194.79K

391.72K
391.72K

391,721.0
391,721.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Meter Stable wynosi $ 194.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTR w obiegu wynosi 391.72K, przy całkowitej podaży 391721.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 194.79K.

Historia ceny Meter Stable (MTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Meter Stable do USD wyniosła $ +0.01180586.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Meter Stable do USD wyniosła $ +0.0274088393.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Meter Stable do USD wyniosła $ -0.0295303735.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Meter Stable do USD wyniosła $ -0.0055976592067935.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01180586+2.43%
30 Dni$ +0.0274088393+5.51%
60 dni$ -0.0295303735-5.93%
90 dni$ -0.0055976592067935-1.11%

Co to jest Meter Stable (MTR)

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Meter Stable (MTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Meter Stable (w USD)

Jaka będzie wartość Meter Stable (MTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Meter Stable (MTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Meter Stable.

Sprawdź teraz prognozę ceny Meter Stable!

MTR na lokalne waluty

Tokenomika Meter Stable (MTR)

Zrozumienie tokenomiki Meter Stable (MTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Meter Stable (MTR)

Jaka jest dziś wartość Meter Stable (MTR)?
Aktualna cena MTR w USD wynosi 0.497254USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MTR do USD?
Aktualna cena MTR w USD wynosi $ 0.497254. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Meter Stable?
Kapitalizacja rynkowa dla MTR wynosi $ 194.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MTR w obiegu?
W obiegu MTR znajduje się 391.72K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MTR?
MTR osiąga ATH w wysokości 32.69 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MTR?
MTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.181504 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku MTR pójdzie wyżej?
MTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Meter Stable (MTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,110.50

$3,379.45

$158.92

$1.0000

$1,478.00

$103,110.50

$3,379.45

$2.3266

$158.92

$1.0854

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000748

$0.2202

$0.000007006

$0.000000000000000000004453

$0.24343

