Informacje o cenie Meter Stable (MTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.485448 $ 0.485448 $ 0.485448 Minimum 24h $ 0.534486 $ 0.534486 $ 0.534486 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.485448$ 0.485448 $ 0.485448 Maksimum 24h $ 0.534486$ 0.534486 $ 0.534486 Historyczne maksimum $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 Najniższa cena $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +2.43% Zmiana ceny (7D) -5.70% Zmiana ceny (7D) -5.70%

Aktualna cena Meter Stable (MTR) wynosi $0.497254. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTR wahał się między $ 0.485448 a $ 0.534486, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTR w historii to $ 32.69, a najniższy to $ 0.181504.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTR zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +2.43% w ciągu 24 godzin i o -5.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meter Stable (MTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 194.79K$ 194.79K $ 194.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 194.79K$ 194.79K $ 194.79K Podaż w obiegu 391.72K 391.72K 391.72K Całkowita podaż 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Meter Stable wynosi $ 194.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTR w obiegu wynosi 391.72K, przy całkowitej podaży 391721.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 194.79K.